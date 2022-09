Gosens spürt das Vertrauen: "Ich komme aus einer verkorksten Saison"

Sein erst drittes Spiel für Inter Mailand über die vollen 90 Minuten hatte sich Robin Gosens anders vorgestellt. Die Nerazzurri hatten aus seiner Sicht zwar Chancen, machten aber insgesamt zu wenig - auch Gosens selbst. Für sich selbst zog der Flügelspieler aber das Positive heraus.

Über den Fast-Wechsel nach Leverkusen kurz vor Transferschluss wollte Robin Gosens nach dem verdienten 0:2 beim Champions-League-Auftakt gegen den FC Bayern nicht viele Worte verlieren. Am Ende sei da auch zu viel draus gemacht worden. Der deutsche Nationalspieler spüre zudem das Vertrauen des Klubs, das Vertrauen von Inter-Trainer Simone Inzaghi - und wolle einfach selbst alles dafür geben, nach "der verkorksten letzten Saison mit vielen Verletzungen" dieses Vertrauen ab sofort wieder zurückzuzahlen.

Denn ganz offensichtlich ist Vertrauen von Coach- und Klub-Seite da, ansonsten wäre Gosens wohl kaum am Mittwochabend gegen die Münchner durchaus überraschend in der Startelf gestanden und hätte gleich die vollen 90 Minuten abreißen dürfen.

Was zugleich erst die dritte Partie über die volle Distanz für den FC Internazionale seit seinem Wechsel von Atalanta Bergamo im vergangenen Winter war. Nur magere 15 Einsätze hatte es in der vergangenen Saison aufgrund von Verletzungen und fehlender Fitness gegeben, ehe in dieser noch jungen Spielzeit vor dem Heimspiel gegen den FCB eine frühe Auswechslung und vier Einwechslungen gefolgt waren.

Ich sauge jede Minute auf. Robin Gosens

"Ich komme aus einer verkorksten Saison mit ganz viel Verletzungspech", sagte Gosens kurz nach dem 0:2 am Mittwoch im Gespräch mit DAZN. "Ich sauge jede Minute auf, da tun diese Spiele gut - auch wenn die Beine danach ein bisschen weh tun". Und er sich sicherlich ein anderes Resultat gewünscht hätte - ganz zu schweigen von einem eigenen besseren Auftritt (kicker-Note 5).

"Es ist schade"

Über Gosens linke Bahn lief extrem wenig am Mittwochabend, zuhauf war es bei den Nerazzurri über rechts und den agilen Denzel Dumfries gegangen - wenngleich auch hier der Ertrag abgesehen von kurzen Drangphasen zu Beginn jeder Hälfte mäßig ausgefallen war.

"Wir kriegen in der ersten Halbzeit ein Gegentor nach einem langen Ball. Eigentlich hatten wir genau besprochen, dass das nicht passieren darf, weil wir wissen, dass die Bayern diese tiefen Läufe sehr gerne machen", analysierte Gosens zudem passend das vermeidbare 0:1 nach Pass von Joshua Kimmich und schöner Abschlussaktion von Torschütze und Matchwinner Leroy Sané. "Es ist schade, dass wir dann so ein Gegentor bekommen. Wir haben es in der ersten Halbzeit ok gemacht, nicht überragend, hatten aber ein paar Möglichkeiten, bei denen der letzte Pass gefehlt hat. Dasselbe gilt für die zweite Halbzeit. Letzten Endes geht der Sieg für die Bayern in Ordnung."

Weiter geht es für die Mailänder zunächst wieder in der Serie A, wo es bereits zwei Niederlagen gesetzt hat. Gegen den FC Turin am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) braucht es also ebenso drei Punkte wie nur Tage später in der Königsklasse bei Viktoria Pilsen (Dienstag, 18.45 Uhr). Die Tschechen sind schließlich der vermeintlich schwächste Gegner in der schweren Champions-League-Gruppe C.