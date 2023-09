Gosens spricht Klartext: "Wir stehen bei Flick in der Schuld"

Robin Gosens ist ein Freund klarer Worte. Das stellte der DFB-Linksverteidiger auch am Dienstag wieder unter Beweis. Das deutsche Nationalteam sei sich der kritischen Lage bewusst.

Sportlich kann die deutsche Nationalmannschaft einen gut aufgelegten Robin Gosens ohne Zweifel gebrauchen. Mit seiner Wucht, seinem Einsatzwillen und seiner Torgefahr ist er, sofern die persönliche Form stimmt, auf der linken Seite ein belebendes Element.

Und auch außerhalb des Platzes tut der Linksverteidiger von Union Berlin dem DFB-Team gut. Weil er kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern ein Freund klarer Worte ist. Wie er am Dienstag bei der ersten Pressekonferenz der Nationalmannschaft vor den beiden enorm wichtigen Tests gegen Japan (Samstag) und Frankreich (Dienstag) unter Beweis stellte.

Ist sich das DFB-Team der Lage bewusst? "Riesengroßes Ja"

Auf die Frage, ob sich die Spieler dem Ernst der Lage bewusst seien, antwortete der 29-Jährige mit einem "riesengroßen Ja" und ergänzte: "Wir sind mit einem Scheiß-Gefühl in die Sommerpause gegangen, weil die Spiele im Juni nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wissen ganz genau, wie viel auf dem Spiel steht. Wir stehen auch beim Bundestrainer in der Schuld. Wir müssen gute Resultate erzielen."

Wir sind mit einem Scheiß-Gefühl in die Sommerpause gegangen. Robin Gosens

Um neun Monate vor dem Start der Heim-EM endlich so etwas wie Aufbruchstimmung bei den Fans zu erzeugen. Aber auch, um den Job des stark in die Kritik geratenen Hansi Flick zu retten. "Wir müssen liefern", sagte Gosens und versprach: "Und das werden wir tun."

Festspielen? "Das geht nur über persönlich gute Leistungen"

Grundsätzliche Zweifel an der Tauglichkeit der deutschen Mannschaft habe er nicht. Im Gegenteil: "Wir haben eine unfassbare Qualität im Team", sagte er, schränkte aber ein: "Ich verstehe jeden, der aktuell nicht daran glaubt." Zumal der Trend zuletzt in die falsche Richtung ging: Im Juni folgte auf ein 3:3 gegen die Ukraine erst eine 0:1-Niederlage in Polen und dann eine 0:2-Heimpleite gegen Kolumbien. Die Zeit der Experimente erklärte Flick daraufhin für beendet, nun soll eine Kernmannschaft gefunden werden, mit der die Heim-EM erfolgreich angegangen werden soll.

Mit Gosens als Stammlinksverteidiger? "Ich möchte dafür sorgen, dass ich mich festspielen kann, dass es weniger Wechsel gibt zumindest auf der linken Seite. Das geht nur über persönlich gute Leistungen im Verein und auch hier." Aktuell ist der Neu-Berliner in der Pole-Position. Außer ihm steht kein weiterer gelernter Linksverteidiger im aktuellen Kader.

Vorbild Union: "Ackern und Malochen"

Doch wie kann das DFB-Team die Kurve bekommen? Auch darauf fand Gosens in Wolfsburg eine Antwort: Bei Union Berlin laute die Basis "Ackern und Malochen".

Auch er stehe dafür. "Das", sagte er, "ist ein Teil meiner DNA." Und ergänzte mit Blick aufs DFB-Team: "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, auf dem Platz eine Familie und bereit dafür sein, den Extrameter zu gehen." Ganz so also, wie man es von Gosens auf der linken Seite kennt.