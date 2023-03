Gosens kehrt wieder zurück - und hegt Hoffnung auf Einsätze

Robin Gosens meldet sich für den Schlussspurt in dieser Saison an - und tanzt mit seinem Klub Inter Mailand noch auf allen drei Hochzeiten. Die Frage nur: Wie viel Einsatzzeit wird der 28-jährige Flügelspieler bekommen?

Seit etwas mehr als einem Jahr steht Robin Gosens beim FC Internazionale unter Vertrag - und wartet bei einem der größten italienischen Klubs noch immer auf den Durchbruch. Zwar kommt der gebürtige Emmericher etwa auf sieben Einsätze in der Champions League und 23 Partien in der Serie A, hier ist der 28-Jährige von Trainer Simone Inzaghi allerdings auch 22-mal erst eingewechselt worden.

Zwei Tore - eines in der Königsklasse, eines in der Liga - lassen im Vergleich zu seiner Bilanz bei Atalanta Bergamo (29 Treffer, 21 Vorlagen in 157 Pflichtspielen) ebenfalls noch zu wünschen übrig.

Wohl auch deshalb ist der 14-malige deutsche Nationalspieler Ende des vergangenen Jahres nicht von Bundestrainer Hansi Flick für die Winter-WM in Katar nominiert worden. Für Gosens ein Rückschlag, wie er selbst erst kürzlich im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" zugegeben hat: "Die Nicht-Teilnahme an der WM war eine riesengroße Enttäuschung, der sportliche Tiefpunkt meiner Karriere bisher."

Große Inter-Aufgaben - mit Gosens-Beteiligung?

Aufstecken kommt für den als Schalke-Fan aufgewachsenen Fußballer aber nicht infrage, bei der anstehenden Heim-EM möchte er "unbedingt dabei sein". Sein Plan diesbezüglich? "Ich muss mir meinen Platz wieder erobern", betont Gosens. Erst wenn er bei Inter wieder regelmäßig spiele, könne er sich wieder "berechtigte Hoffnungen" auf die Nationalelf machen. "Dann sollte ich zumindest ein seriöser Kandidat sein. Diesen Anspruch habe ich. Die Nationalmannschaft bleibt für mich das höchste der Gefühle."

Umso passender, dass sich der noch bis 2024 gebundene Gosens nun nach seiner zuletzt erlittenen Wadenverletzung wieder fit zurückmeldet und den Mailändern für das Serie-A-Spiel gegen die AC Florenz am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Verfügung steht. Mit einem Dreier gilt es hier, den anvisierten Platz unter den Top 4 für die erneute Champions-League-Teilnahme zu sichern. Darüber hinaus wird Gosens sicherlich auch bei den Aufgaben im CL-Viertelfinale (gegen Benfica) und der Coppa Italia (Duell mit Juventus) ein Wörtchen mitreden wollen.

Psychische Krankheiten? "Das wird immer noch unterschätzt"

Abseits der sportlichen Thematik hat sich der lange Zeit in den Niederlanden aktive Profi (Vitesse Arnheim, FC Dordrecht, Heracles Almelo) jüngst auch noch über etwas anderes geäußert - über psychische Krankheiten. Er vermisse dabei den bewussten und offenen Umgang - "nicht nur im Fußball, sondern generell in der Gesellschaft", so der Profi im Podcast "Fußballgötter". Und weiter: "Das wird immer noch unterschätzt, das wird unter den Teppich gekehrt, das wird versucht, irgendwie kleinzureden."

Gosens hat erst kürzlich seinen Bachelor-Abschluss in Psychologie erhalten.