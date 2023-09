Gosens: "Es gibt nur Qualitätsspieler in der deutschen Nationalmannschaft"

Erstmals tritt Robin Gosens als Bundesliga-Profi im Nationaldress auf. Vor den beiden Tests gegen Japan und Frankreich vertritt der Union-Neuzugang eine klare Meinung und zeigt eine Richtung auf, wie der Stimmungswandel im DFB-Team gelingen kann. Außerdem kann er sich Kevin Behrens in Zukunft als Nationalspieler vorstellen.

2:3 gegen Belgien, 3:3 gegen die Ukraine, 0:1 in Polen: Die letzten drei DFB-Länderspiele haben bekanntlich auch nicht dazu beigetragen, eine neue Euphorie im Team und vor allem im eigenen Land unter den Fans ein Jahr vor der Europameisterschaft in Deutschland zu erzeugen. Das muss aber so langsam passieren, wenn es nach Robin Gosens geht.

Der in diesem Sommer von Inter Mailand zu Union Berlin gewechselte Schienenspieler, der nun erstmals als Bundesliga-Profi zur Nationalmannschaft gereist ist, findet nämlich: "Wir brauchen unbedingt für uns als Mannschaft Erfolgserlebnisse."

Denn, so Gosens weiter: "Diese Erfolgserlebnisse helfen, das Land wieder hinter uns zu bekommen." Und so auf diesem Wege laut seiner Meinung wieder Euphorie im Team sowie unter den Fans zu erzeugen, um die beiden WM-Enttäuschungen 2018 und 2022 ein Stück weit abzuschütteln.

Dazu brauche es vielleicht auch mal Ergebnisfußball, schließlich nehme ihm "die Qualität der Mannschaft und die Tatsache, dass wir richtig gute Jungs haben", jegliche Angst vor weiteren Enttäuschungen. "Doch wenn man manchmal in dieser Negativspirale drin ist, dann ist es schwer, wieder rauszukommen. Wir müssen deswegen jetzt einfach gemeinsam als Familie, als Team versuchen, da rauszukommen. Das geht auch mal über einen dreckigen Sieg, das muss im ersten Schritt nicht unbedingt wunderschön sein. Wir müssen einfach einen Dreier einfahren - auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist - und eine Grundstimmung innerhalb des Teams aufbauen, Positivität zu erzeugen und die Fans wieder hinter uns bekommen. Und das dann als Ausgangslage für die nächsten Spiele zu nehmen."

Gosens: "Was heißt Druck?"

Auf das Thema Druck und ob dieser womöglich zu groß sei sowie eventuell auch vor den Duellen mit Japan am Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) und Frankreich am nächsten Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zu extrem auf dem Team laste, kam der 29-Jährige auch zu sprechen. Und vertrat hier eine klare Meinung: "Was heißt Druck? Wir sind Deutschland und wir haben den Anspruch, gegen Japan und Frankreich zu gewinnen. Druck ist außerdem im Fußball normal, Druck ist also auch bei der deutschen Nationalmannschaft normal."

Auch ein möglicher Wegfall des angeschlagenen Zielspielers Niclas Füllkrug (jüngst von Bremen nach Dortmund gewechselt), weswegen Thomas Müller von Bundestrainer Hansi Flick nachnominiert worden ist, macht Gosens nicht allzu nachdenklich.

Ein Ausfall bedeute, "dass jemand anderes in die Rolle schlüpfen muss. Doch natürlich wissen wir, dass Nici ein klarer Zielspieler ist, den man auch gut mit einem langen Ball erreichen kann und der Bälle festmachen kann. Dahingehend muss man das Spiel vielleicht ein bisschen umstellen, aber das macht der Trainer ja dann. Es gibt auf jeden Fall nur Qualitätsspieler in der deutschen Nationalmannschaft, von dem her mach ich mir keine Sorgen …"

Nationalspieler Behrens? "Ich bin mir sicher, dass er auf dem Zettel ist"

In Zukunft auch vielleicht mal gemeinsame im DFB-Trikot unterwegs? Robin Gosens und Kevin Behrens (re.). IMAGO/Rene Schulz

Der langjährige Serie-A-Profi (Atalanta und Inter), der vor seinen DFB-Einsätzen 17 und 18 steht (zwei Tore bislang), kann sich sogar vorstellen, dass auf absehbare Zeit sein aktueller Union-Teamkollege Kevin Behrens - wenn er seine Form hält und sich weiter steigert - eine Chance von DFB-Coach Flick erhalten kann. "Ich sehe ihn jeden Tag im Training, ich sehe ihn ackern - und ich glaube, er hat einen sehr guten Start in die Saison gehabt (Dreierpack beim 4:1 gegen Mainz, ein Tor beim 4:1 in Darmstadt; Anm. d. Red.). Ich weiß auch, dass Hansi gegen Darmstadt auf der Tribüne war und sich live einen Eindruck von ihm gemacht. Ich bin mir sicher, dass er auf dem Zettel ist."