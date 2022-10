Gosens: "Das hat meine Karriere verändert"

Das abschließende Gruppenspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand ist sportlich bedeutungslos - nicht aber für Robin Gosens.

Robin Gosens kehrt mit Inter Mailand nach München zurück. An einen Ort, der die Laufbahn des Abwehrspielers nachhaltig verändert hat. Am 19. Juni 2021 erzielte Gosens beim 4:2 im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal in der Allianz-Arena den vierten Treffer für die DFB-Elf, war zudem der Spieler des Spiels (kicker-Note 1,0) und danach in aller Munde.

"Hier habe ich bei der EM gegen Portugal ein Tor geschossen", freut sich der 28-Jährige auf die Rückkehr nach München. "Das hat meine Karriere verändert." Bei der EM stand er in allen vier Spielen in der Startelf, doch nach der EM lief es nicht mehr ganz so rund - auch verletzungsbedingt.

Die Teilnahme ist für mich in Gefahr. Robin Gosens mit Blick auf die WM

Dennoch lockte ihn Inter Mailand im Januar 2022 von Atalanta Bergamo weg, aber erst im Hinspiel der Königsklasse Anfang September gegen den FC Bayern (0:2) machte er sein erstes Spiel für die Nerazzurri über die vollen 90 Minuten.

In der Nationalelf hat der Linksverteidiger seinen Platz an David Raum verloren, ist damit einer der Verlierer im ersten Jahr unter Hansi Flick. Vor den Augen des Bundestrainers will sich Gosens aber nun am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) für die anstehende WM empfehlen.

Über den Verein zur WM

"Die Teilnahme ist für mich in Gefahr", schätzte Gosens am Montagabend seine Situation ein, kampflos will er sein Ticket für Katar aber nicht abgeben. "Spieler, die im Verein gut spielen, sind auch bei der WM dabei." Gegen den FCB, der mit fünf Siegen bislang eine makellose Gruppenphase spielt, kann er sich bei Flick wieder in Erinnerung bringen. Zumal Gosens anführt, "in der Nationalmannschaft gut gespielt" zu haben. "Ich kann jetzt nur weiter gut trainieren und gut spielen. Ich hoffe, der Trainer sieht das."