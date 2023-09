Gosens: "Dann wird es ganz bitter"

Union gastiert am Mittwoch bei Real Madrid. Für diese Herausforderung muss das Team Robin Gosens zufolge "auf Zack" sein.

Natürlich betonten die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin auf Nachfrage, dass sie mit den Gedanken voll beim Wolfsburg-Spiel (1:2) gewesen wären. Aber phasenweise - wie beispielsweise beim ersten Gegentreffer durch Jonas Wind - machte es den Anschein, als wären sie nicht fokussiert genug gewesen, um mit der erforderlichen Portion Konzentration zu Werke zu gehen.

Das gleiche gilt für die Effizienz im Abschluss. Bei den wenigen Hochkarätern vergaben unter anderem Sheraldo Becker und Kevin Behrens kläglich. "Im letzten Drittel müssen wir diese Tore machen wollen. Wenn du in die Situation kommst, musst du gallig auf das Ding sein", beschrieb Torschütze Robin Gosens die Defizite in der letzten Zone.

In der Champions League wird jeder einzelne Fehler noch mehr bestraft als in der Bundesliga. Robin Gosens

Ein Manko, das sich die Köpenicker beim ersten Champions-League-Spiel ihrer Vereinsgeschichte nicht leisten können. Denn gegen Real Madrid wird der Bundesligist vermutlich nicht so viele Top-Chancen bekommen. Es brauche nun die gleiche Intensität gegen eines der Top-Teams in Europa, so Gosens. "Wenn du da nicht auf Zack bist, wenn du da nicht die richtigen Entscheidungen triffst, dann wird es ganz bitter. In der Champions League wird jeder einzelne Fehler noch mehr bestraft als in der Bundesliga."

"Das darf nicht jeder": Union hat sich das Bernabeu hart erarbeitet

Und dennoch dürfe man nun nicht vergessen, das Spiel auch zu genießen. "Es sind einmalige Erfahrungen auf solch einer Bühne im Bernabeu zu spielen. Das darf nicht jeder", unterstrich der 29-Jährige. Das hat sich Union Berlin mit formidablen sowie disziplinierten Auftritten und dem damit verbundenen vierten Rang in der Vorsaison hart erarbeitet.

Die Belohnung dafür heißt nun erstmal Real Madrid, bevor es in der Gruppe C noch gegen Neapel und Braga geht. "Real ist eines der besten Teams der Welt. Wir müssen als Team kämpfen, vielleicht ist es dort dann etwas möglich. Vielleicht können wir ja überraschen", sagte Verteidiger Danilho Doekhi, der es am Mittwoch dann unter anderem mit dem Ex-Dortmunder Jude Bellingham zu tun bekommt.