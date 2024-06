Gornik Zabrze bangt um European League

In der vergangenen Saison spielte Gornik Zabrze in der European League Handball und schaffte dort den Sprung in die Hauptrunde. In der nationalen Liga gelang erneut die Qualifikation, doch hinter der erneuten Teilnahme am europäischen Wettbewerb steht ein großes Fragezeichen.

In der vergangenen Saison trug Gornik Zabrze seine Heimspiele in der European League Handball bereits in Dabrowa Gornicza aus. IMAGO/Newspix