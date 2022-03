Goretzkas "erlösendes" Comeback - "Kleine Blessur" bei Lewandowski

Sein öffentliches Training beendete der FC Bayern am Dienstagmittag mit gemischten Gefühlen. Leon Goretzka aber hatte richtig Spaß.

Immer mal wieder wurde Julian Nagelsmann am Dienstag lauter und auch deutlich: "Besser, Mann!", schrie er in Richtung seiner Spieler, die sich das Leben bei verschiedenen Spiel- und Angriffsformen teilweise selbst schwermachten und unpräzise Pässe abgaben.

Als wäre Goretzka nie weggewesen

Mittendrin bei der ersten Einheit der neuen Woche: Leon Goretzka. Nach vier Monaten Verletzungspause wegen anhaltender Patellasehnenprobleme kehrte der Nationalspieler ins Mannschaftstraining zurück und hinterließ gleich den Eindruck, als wäre er nie weggewesen.

Am Samstag, nach dem 1:1 in Sinsheim, hatte Nagelsmann zwar angekündigt, dass Goretzka teilintegriert werde, damit wird der Trainer aber wohl die Belastungssteuerung über die gesamte Woche gemeint haben. Das Training am Dienstag absolvierte Goretzka jedenfalls ohne Einschränkungen von der ersten bis zur letzten Minute, gab nach dem Abschlussspiel sogar noch ein paar Torschüsse ab und bot Serge Gnabry einen Gegenspieler für eine individuelle Übung auf der rechten Seite.

Setzt sich das in den kommenden Tagen so fort, dürfte der 26-Jährige vielleicht schon am Samstag gegen Union Berlin (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Kandidat für den Kader sein. "Es lief gut und es hat Spaß gemacht. Ich bin natürlich heiß, jetzt die nächsten Schritte zu machen", wurde Goretzka anschließend auf der Klubwebsite zitiert. "Es ist extrem erlösend. Ich hoffe, dass ich jetzt besser zurückkomme."

Neuer steht nicht auf der Kippe

Auf einen Einsatz gegen Union hoffen auch Manuel Neuer und Robert Lewandowski. Der Kapitän und Torhüter legte am Dienstag aus Gründen der Belastungssteuerung eine Pause ein und steht nicht auf der Kippe, anders sah und sieht es beim Torjäger aus. Lewandowski musste das Training nach etwas mehr als einer halben Stunde beenden, nachdem er sich bei einem Torschuss verletzt hatte.

Leichte Entwarnung bei Lewandowski

Am Mittag schritt der Pole, der die Torschützenliste in der Bundesliga und in der Champions League mal wieder anführt, in Straßenkleidung nach einer medizinischen Untersuchung am Platz vorbei. Inzwischen gaben die Bayern leichte Entwarnung: Sie schreiben lediglich von einer "kleinen Blessur". Ob Lewandowski vorerst pausieren muss, ließen sie offen.

Ein längerer Ausfall würde die Bayern schwer treffen. In der Vorsaison hatte er sich ungefähr zur gleichen Zeit bei der polnischen Nationalmannschaft am Knie verletzt und anschließend die Viertelfinal-Partien in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain verpasst. Ohne ihren Top-Torjäger schieden die Münchner aus. Am Freitag nun wird der kommende Gegner in der Runde der letzten Acht ausgelost. Immerhin: Die Geschichte mit PSG kann sich schon mal nicht wiederholen.