Goretzkas Appell an Bayern und Lewandowski

Die anhaltende Aufregung um Robert Lewandowski missfällt auch Leon Goretzka. Am Dienstag formulierte der Nationalspieler deshalb einen Aufruf - an seinen Mitspieler und den FC Bayern.

Dass der FC Bayern ihn in diesem Sommer nicht gehen lassen will, will Robert Lewandowski nicht akzeptieren. Erst am Dienstag schickte der Torjäger von der polnischen Nationalmannschaft neue eindeutige Botschaften Richtung Säbener Straße und befeuerte die Angelegenheit weiter.

Leon Goretzka ist das alles zu viel. "Bei der Thematik hilft es überhaupt nicht, wenn ich meinen Senf jetzt auch noch dazugebe", sagte der Nationalspieler am Dienstag in Herzogenaurach - sie werde schließlich schon "von genug Leuten diskutiert". Eine Botschaft wollte er aber gerne noch loswerden.

"Ich glaube", so Goretzka, "dass das insgesamt sowohl für den FC Bayern als auch für Lewy eine unglaubliche Erfolgsgeschichte war. Und allein, um dieser Geschichte Respekt zu zollen, wäre ich froh, wenn beide Seiten ein bisschen Emotionalität rausnehmen und versuchen, da eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden."