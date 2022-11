Goretzka verrät "klare Ansagen" von Flick und Nagelsmann

Leon Goretzka (27) sprach nach dem 6:1 gegen Bremen über die heile Welt beim FC Bayern, von der auch der Ex-Trainer in wenigen Tagen profitieren möchte.

Die Tore werden beim FC Bayern seit dieser Saison auf mehrere Schultern verteilt, das merkt auch Leon Goretzka. Der nominelle Sechser hat nach nicht mal einer Halbserie schon jetzt doppelt so viele Pflichtspieltreffer erzielt wie in der gesamten Vorsaison. "Ich dachte im ersten Moment noch, dass er vielleicht zu steil war", sagte der Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:1 über die Vorlage von Joshua Kimmich. "Ich bin zum Glück noch vorm Torwart drangekommen und dann … ja, reingeschoben."

Das war die klare Vorstellung und die klare Ansage von Hansi, dass wir uns gefälligst alle in eine gute Verfassung bringen. Leon Goretzka

Ja, reingeschoben. Irgendwie läuft das ja gerade schon bei den Bayern. Ob es schön herausgespielt ist wie vor dem 4:1 von Serge Gnabry oder ein gut vollendeter Abstauber wie beim 1:0 von Jamal Musiala. Wenn's läuft, dann läuft's. "Wir haben unser Spiel gefunden", meinte Goretzka vier Tage vor dem letzten Bundesliga-Spiel des Jahres auf Schalke. Und, nicht weniger wichtig: 15 Tage vor dem ersten deutschen WM-Spiel gegen Japan.

Hansi Flick schaut gerade natürlich genauso hin wie Julian Nagelsmann. "Das war die klare Vorstellung und die klare Ansage von Hansi, dass wir uns gefälligst alle in eine gute Verfassung bringen", erklärte Goretzka mit einem Schmunzeln, es hat ja ganz gut geklappt. In die WhatsApp-Gruppe "Get prepared", in die alle vorläufig nominierten deutschen Profis eingeladen wurden, hat Flick, wie der kicker erfuhr, eine lange Motivationsrede geschickt, Oliver Bierhoff diese mit dem Bild einer Lampe kommentiert. "Möge unser Licht in Katar erleuchten", schrieb er darunter.

Anders als sonst hat der Bundestrainer in diesem Jahr nicht die Möglichkeit, die Spieler vorab im Trainingslager aufs Turnier einzustimmen. "Er ist auf die Arbeit im Verein angewiesen", weiß Goretzka. Und natürlich besonders auf die Arbeit beim FC Bayern, wo gegen Bremen fünf der sechs Treffer von deutschen Nationalspielern erzielt wurden. "Wir versuchen aktuell unser Bestes."

Dass der leidgeprüfte Goretzka sich so kurz vor dem Turnier noch verletzen könnte - wie zum Beispiel Sadio Mané gegen Werder -, blendet er aus. "Darüber haben wir tatsächlich auch mit Julian gesprochen", berichtete er. "Es gab eine klare Ansage, dass er das natürlich irgendwo verstehen kann, dass das aber die völlig falsche Herangehensweise ist. Da stehe ich voll und ganz dahinter. Meistens passiert was, wenn du nicht richtig reingehst, dementsprechend hauen wir uns in jeden Zweikampf rein.“ Einmal noch gegen Schalke, dann geht es in den Oman.