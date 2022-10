Goretzka: "Uns war bewusst, dass wir den Kredit ein bisschen verspielt haben"

Nach dem 5:0 gegen Freiburg stellt Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic gleich eine Forderung. Leon Goretzka sieht noch Luft nach oben.

Die Statistiken, die sich im schlimmsten Fall wirklich schlecht angehört hätten, lesen sich bei positiver Sichtweise dann doch wieder etwas entspannter. Nach dem 5:0-Kantersieg gegen Freiburg am Sonntagabend haben die Bayern sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen geholt, anstatt - wie im Falle einer Niederlage - nur eines der vergangenen sieben Ligaspiele gewonnen.

So aber sind die Münchner neben Union Berlin der Gewinner des Spieltags. "Das war ein ganz wichtiges Spiel für uns", weiß Leon Goretzka. "Uns war schon bewusst, dass wir den Kredit ein bisschen verspielt haben", und "dass wir jetzt keine Kapazitäten mehr haben, Punkte liegenzulassen." Schließlich will Union Berlin an der Spitze offenbar auch nicht aufhören zu siegen. "Deswegen haben wir uns heute viel vorgenommen und das auch super umgesetzt", fand Goretzka.

"Genau das ist die Benchmark"

Ein "super Spiel" hat auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic gesehen, er lobte die "Intensität", die "Emotionen", die "Konzentration". Und stellte sogleich eine klare Forderung: "Genau das ist die Benchmark. Das war richtig gut, aber daran müssen wir uns jetzt messen lassen."

"Wir haben heute nicht alles perfekt gemacht"

Nach einer guten Anfangsviertelstunde schien der vorherige Tabellenzweite aus Freiburg durch das 0:1 einen Knacks erlitten zu haben, Mut und Aggressivität ließen in der Folge nach. Die Bayern nutzten es mit Spielfreude und Toren aus. Ein perfektes Spiel also? "Es geht immer besser", so Goretzka. "Wir haben heute nicht alles perfekt gemacht, ich glaube, das ist in einem Fußballspiel ganz schwer möglich."

kicker Wochenendrückblick vom 16.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 9.10.2022 09.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 2.10.2022 02.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 25.9.2022 25.09.2022 kicker Wochenendrückblick vom 18.9.2022 18.09.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Allerdings hob der wiedererstarkte Mittelfeldspieler, der dieses Mal ohne Torbeteiligung blieb, positiv hervor, dass "wir die Vorgaben des Trainers sehr gut umgesetzt haben". Sprich: "Sehr diszipliniert in unseren Positionen gestanden und auch defensiv sehr emotional verteidigt. Das waren schon Themen, die wir in den letzten Wochen nicht so gut gemacht haben. Das war heute deutlich besser."

Deutlich besser muss es auch am Mittwoch in Augsburg werden, zumindest deutlich besser als vor rund einem Monat, als die Bayern reihenweise Großchancen ausgelassen und mit 0:1 verloren hatten. Nun wartet das Zweitrunden-Pokalspiel beim FCA, in den vergangenen zwei Jahren war der Rekord-Pokalsieger jeweils in der zweiten Runde an Kiel und Mönchengladbach gescheitert.