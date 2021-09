Goretzka und das Doppel-Signal mit Kimmich

Was der kicker schon am Montag berichtet hatte, machte der FC Bayern an diesem Donnerstag offiziell. Die Münchner verlängern den Vertrag mit Leon Goretzka bis 2026. Wenige Stunden später, am Nachmittag, fand dann auch gleich die Pressekonferenz mit dem 26-Jährigen im Beisein von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic statt.

Haben langfristige Verträge beim FC Bayern unterzeichnet: Joshua Kimmich Leon Goretzka. imago images/ULMER Pressebildagentur