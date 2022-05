Goretzka über Gnabry: "Die Frage beantwortet sich von allein"

Verlängert Serge Gnabry (26) beim FC Bayern? Hasan Salihamidzic (45) und Leon Goretzka (27) klingen unterschiedlich zuversichtlich.

Ein "top Junge" sei der Serge Gnabry, sagte Hasan Salihamidzic am Sonntag und konnte sich das Grinsen nicht verkneifen. Der Sportvorstand des FC Bayern nahm sich in der Mixed-Zone der Allianz-Arena nach dem 2:2 gegen Stuttgart fast eine Viertelstunde Zeit, um über die bald vergangene und die dann folgende Saison zu sprechen. Und laut eigener Aussage machte ihm das sogar Spaß.

Ob Gnabry, dessen Vertrag 2023 ausläuft, denn in München verlängert, wurde Salihamidzic unter anderem gefragt. "Wir haben Grenzen", stellte er dann klar. "Wir versuchen, für jeden Spieler das Beste zu bieten. Deswegen liegt das auch an ihm zu entscheiden." Top sei der Gnabry, wie gesagt, "wir würden ihn sehr gerne behalten".

Goretzka: "Er ist ein ganz wichtiger Baustein"

Das sieht auch Leon Goretzka so: "Er ist ein ganz wichtiger Baustein bei uns in der Mannschaft." Und das soll er nach dem Geschmack seines langjährigen Kumpels auch bleiben: "Die Frage beantwortet sich eigentlich von allein."

Gnabry will sich nun Zeit lassen

Das Problem: Ausgerechnet Gnabry kann diese Frage noch nicht beantworten. Dem 26-jährigen Nationalspieler, der in den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen vier Tore erzielte, fiel auf und missfiel, dass sein Name in der Frage nach Vertragsverlängerungen über 2023 hinaus hinter Thomas Müller, Manuel Neuer und Robert Lewandowski häufig vergessen wurde. Das aktuelle Münchner Angebot hat Gnabry jüngst abgelehnt und will sich nun Zeit lassen.

Eine Frist für eine Entscheidung planen die Bayern nicht, versichert zumindest Salihamidzic. "Serge muss sich wohlfühlen. Wir haben viele Gespräche mit ihm und seinem Management geführt und sind bereit, weitere Gespräche zu führen. Das werden wir auch."