Goretzka über die Fans in Stuttgart: "Das war Balsam für die Seele"

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Sonntagabend Anlass zur Euphorie gegeben - und vom Stuttgarter Publikum beim 6:0 gegen Armenien dafür etwas zurückbekommen.

"Den Start unter Hansi (Flick, d. Red) hatten wir uns eigentlich so vorgestellt wie heute", räumte Leon Goretzka am RTL-Mikrofon schmunzelnd ein. Nachdem das beim 2:0 gegen Liechtenstein noch nicht ganz so gut geklappt hatte, "haben wir heute viel davon gezeigt, was wir uns vorgenommen haben".

"Es war einfach ein ganz anderes Spiel heute", resümierte der Mittelfeldspieler, der sich beim 6:0 gegen chancenlose Armenier zwar nicht als Torschütze, dafür aber als doppelter Vorlagengeber hervortun konnte. Was vielleicht nicht nur mit der Leistung, sondern auch mit dem Drumherum zu tun hatte.

"Das ist das, worum es im Fußball geht"

Die Atmosphäre vor 18.000 Zuschauern in Stuttgart war "außergewöhnlich", schwärmte der 26-Jährige, der gerne ins Detail ging: "Wir machen nach dem Spiel die Runde, man sieht die Fahnen schwenken, blickt in strahlende Augen und leuchtende Gesichter. Das war Balsam für unsere Seele, das ist das, worum es im Fußball geht."

Ein Abend wie eine Streicheleinheit also für die zuvor geschundene Seele einer Mannschaft, die samt ihrem Verband seit Jahren im Kreuzfeuer nicht nur sportlicher Kritik steht. Plötzlich war da wieder eine Symbiose zu spüren zwischen einer begeisternden Nationalmannschaft und ihren Fans.

"Diese Atmosphäre wollten wir auch mit unser Art, Fußball zu spielen, vermitteln", so Goretzka, der inmitten der vorübergehenden Euphorie etwas vorgab, was auf wie neben dem Platz gelten kann: "Dass wir jetzt konstant auf so einem hohen Level performen."