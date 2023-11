Goretzka trainiert wieder voll - Für Hummels wird die Zeit knapp

Leon Goretzka ist nach Muskelproblemen bereit, gegen die Türkei aufzulaufen. Bei Mats Hummels gibt es weiter Fragezeichen.

Als die deutsche Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann die USA-Reise antrat, war Leon Goretzka wieder in den Kreis der Auswerwählten zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hatte in der Abstellungsperiode zuvor eine Art Denkzettel dafür enthalten, dass er weder im DFB-Dress noch bei den Münchnern ausreichend performte.

Das mit der Leistung ist beim 28-Jährigen mittlerweile kein Thema mehr, Nagelsmann hatte seinen früheren Schützling in Frankfurt in Empfang genommen, obwohl dieser das letzte Bundesligaspiel gegen Heidenheim wegen muskulärer Probleme verpasst hatte. In den ersten Einheiten beim DFB-Tross seit Wochenbeginn musste Goretzka noch kürzertreten, doch am Mittwochvormittag stieg er wieder ins Mannschaftstraining ein.

Die Chancen steigen damit theoretisch, dass Goretzka trotz der großen Konkurrenz im zentralen, defensiveren Mittelfeld unter Nagelsmann noch in diesem Jahr ein Länderspiel in der Startelf absolviert. Zuletzt wurde er gegen die USA und Mexiko in den jeweiligen zweiten Halbzeiten eingewechselt.

Hummels: Von Tag zu Tag

Ob ein Einsatz für Mats Hummels ebenfalls schon gegen die Türkei möglich ist, wird dagegen wieder ein wenig unwahrscheinlicher. Der Dortmunder Innenverteidiger verpasste wegen anhaltender Rückenprobleme auch die erste Einheit am Mittwoch, so dass im Fall des 34-Jährigen weiter von Tag zu Tag die Situation eingeschätzt werden muss.

Auf jeden Fall ist die Zeit bis zum Spiel am Samstagabend (20.45, LIVE! bei kicker) für Hummels wieder etwas knapper geworden.