Goretzka stellt klar: "Diese ganzen angeblichen Probleme sind konstruiert"

Der FC Bayern München bleibt in der Champions League makellos. Ein Grund dafür: Die Einwechslung von Leon Goretzka. Der 27-Jährige ärgerte sich nach dem Spiel über die Interpretation eines Satzes aus der Vorwoche.

"Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nichts dazu zu sagen, aber ich kann nicht anders." - wer Aussagen so beginnt, der bereut das Folgende häufig doch recht schnell wieder. Doch was bei Goretzka nach dem 2:0-Erfolg gegen Barcelona am Mikrofon von "Prime Video" folgte, war weniger eine Wutrede denn eine Klarstellung. "Wir haben überhaupt gar kein Problem. Ich habe weder mit dem Trainer ein Problem noch mit dem Fakt, dass ich heute nicht angefangen habe. Ich finde ehrlich gesagt, das war unter der Woche nicht in Ordnung, da wurde ein Satz von mir völlig deplatziert benutzt", so der Mittelfeldspieler, der verdeutlich: "Diese ganzen angeblichen Probleme sind derart konstruiert, das hat mich echt geärgert. Wir verstehen uns alle super in der Mannschaft, sind alle zufrieden und wissen auch, dass wir viele Spiele haben und jeder mal von Anfang an spielen wird."

"Sabi hat super gespielt die letzten Wochen" - Goretzkas Schuss ebnet den Weg

Nach dem Sieg in Mailand in der Vorwoche hatte Goretzka zu Protokoll gegeben, er sei "bereit für die Startelf". Diese Aussage ist von einigen Seiten als Aufforderung an den Trainer und Affront gegen die Mitspieler wie Marcel Sabitzer, der gegen Barcelona wieder für Goretzka beginnen durfte, interpretiert worden. "Ich war sechs Wochen raus und habe dann 90 Minuten gespielt. Dass ich dann zwei Tage später nicht anfange ist völlig normal, das wurde mir gut erklärt. Sabi hat super gespielt die letzten Wochen", so Goretzka.

Gegen Barça wurde die Nummer acht der Bayern zur Pause für den verwarnten Sabitzer eingewechselt und ebnete durch seinen Schuss, den ter Stegen zur Ecke abwehren musste, kurz nach Wiederanpfiff den Weg für den Sieg. Den anschließenden Eckball verwandelte Lucas Hernandez zur 1:0-Führung (51.).