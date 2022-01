Goretzka: So sieht die Alternative zur Knie-OP aus

Die Corona-Lage in München entspannt sich. Bis auf Lucas Hernandez haben alle positiv getesteten Spieler die Quarantäne verlassen. Auch beim am Knie verletzten Leon Goretzka gibt es Hoffnung.

Doch keine Knie-OP bei Goretzka

Trainer Julian Nagelsmann klang nicht sonderlich optimistisch, als er über die Knieverletzung von Leon Goretzka gesprochen hatte. Es stand sogar eine Operation im Raum, die jetzt aber vorerst nicht angedacht ist. Denn der Mittelfeldspieler begann am Dienstag mit der Reha, einem für sein regelmäßig gereiztes Knie angepassten Aufbau-Training. Auch an diesem Mittwoch arbeitete er fleißig im Kraftraum.

Drei Wochen sehen die Verantwortlichen an der Säbener Straße vor - dann wird Bilanz gezogen und über die weiteren Behandlungsschritte nachgedacht. Heißt: Die Spiele in Köln sowie bei Hertha in Berlin wird der 26-Jährige verpassen.

Neuer und Tolisso: Gute Chancen für das Spiel in Köln

Gute Nachrichten gibt es derweil aus der Corona-Testzentrale. Bis auf Lucas Hernandez durften alle positiv getesteten Profis ihre Quarantäne wieder verlassen. Der Franzose, der momentan noch in seiner Isolation auf den Maledieven weilt, wird am Samstag zurück in München erwartet.

Wer von den bereits zurückgekehrten Spielern in Köln einsatzbereit ist, entscheidet sich kurzfristig. Am Donnerstag bespricht das Trainerteam, wer für den Kader infrage kommt. Bei Manuel Neuer sieht es am besten aus, auch Corentin Tolisso hinterließ am Mittwoch im Training einen guten Eindruck.

Der frisch mit einem neuen Vertrag bis 2027 ausgestattete Kingsley Coman, der nach seinem Faserriss und seiner Corona-Infektion noch individuell trainiert, soll voraussichtlich am Dienstag wieder zur Mannschaft stoßen.