Goretzka setzt Maßstäbe

Obwohl beim 6:0 gegen Armenien einige glänzten, tat das kaum einer so wie Leon Goretzka - der eine Parallele zwischen Hansi Flick und Rudi Völler verhindern will.

Leistungsträger in der deutschen Nationalmannschaft: Leon Goretzka. Getty Images

Dass da mal was war auf Island, ist Leon Goretka natürlich bewusst, obwohl er seinerzeit erst acht Jahre alt war. Am Montag hatte sich der legendäre TV-Ausraster von Rudi Völler nach einem 0:0 auf Island zum 18. Mal gejährt, und der Bayern-Profi verrät: "Mit meinem früheren Zimmernachbarn Max Meyer haben wir uns auf Youtube mal legendäre TV-Interviews angesehen, natürlich kenne ich das." Sein Rezept für eine Dienstreise nach Reykjavik, die fast auf den Jahrestag fällt, ist diese: "Wir sollten zusehen, dass Hansi nicht in eine ähnliche Situation gerät."

Anzeichen, dass der neue Bundestrainer Hansi Flick am späten Mittwochabend ebenfalls etwas eigentlich nicht Erklärbares erklären muss, sieht der Bayern-Profi nicht. Er hat gegen Armenien einen gewaltigen Fortschritt gesehen und fordert von sich selbst und seinen Kollegen, "dass wir das jetzt bestätigen. Das ist das oberste Ziel." Damit die in Stuttgart erzeugte Aufbruchstimmung nicht direkt wieder verfliegt. "Wir haben seit langer Zeit ein richtig gutes Spiel gemacht, jetzt wollen wir zeigen, dass das keine Eintagsfliege war."

Goretzka selbst war ein Hauptdarsteller beim 6:0-Spektakel gegen Armenien, hat zwei Tore vorbereitet, ein weiteres eingeleitet, und sein Trainer redet beinahe ohne Punkt und Komma, wenn er die Vorzüge des 26-Jährigen nennt. "Er hat die Aufgaben hervorragend umgesetzt, Tore vorbereitet und eingeleitet, Zweikämpfe gewonnen, war beim ersten Kontakt direkt nach vorn orientiert, hatte eine enorme Präsenz." Dann macht Flick doch eine Pause und sagt: "Das Spiel war auch für Leon ein Maßstab."

Goretzka lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass er das Gezeigte zum Standard machen will. "Ich versuche wie im Verein Verantwortung zu übernehmen, und das funktioniert in erster Linie über die Leistung. Konstant auf hohem Niveau zu spielen, ist das Entscheidende." Gelingt das ihm und den Kollegen, dürfte zumindest aus deutscher Sicht kein weiteres Highlight an legendären TV-Ausrastern produziert werden.