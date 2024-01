Goretzka oder Guerreiro? "Deshalb kann ich die Geschichte auch erzählen"

Knifflige Personalentscheidungen wird Thomas Tuchel auch gegen Union Berlin fällen müssen. Wen erwischt es im Nachholspiel?

Steht er in der Startelf des FC Bayern gegen Union?: Leon Goretzka IMAGO/Revierfoto

Ob er die Nachricht nun als gute oder schlechte einstuft, ist Thomas Tuchel überlassen. "Sind alle verfügbar", sagte der Bayern-Trainer am Dienstag und meinte damit den Pool an Spielern, die auch am 0:1 gegen Bremen beteiligt waren. Min-Jae Kim ist noch weg, Noussair Mazraoui ebenso, und Serge Gnabry läuft immerhin schon wieder. Ansonsten aber hat Tuchel das Stammpersonal weitestgehend beisammen.

Wir brauchen Leute, die aus der Ungerechtigkeit der Trainerentscheidungen Kraft ziehen. Thomas Tuchel

Die Auswahl hat sich im Vergleich zu den letzten Pflichtspielen des Vorjahres wieder vergrößert, dadurch aber auch die Anzahl der enttäuschten Reservisten. "Wir brauchen Leute, die aus der Ungerechtigkeit der Trainerentscheidungen Kraft ziehen, Lust ziehen, Bock haben, das Spiel zu verändern von der Bank, um Argumente zu liefern", findet Tuchel.

Ganz besonders tobt dieser Konkurrenzkampf gerade im zentralen Mittelfeld, wo vor dem Jahreswechsel Youngster Aleksandar Pavlovic und Neuzugang Raphael Guerreiro in Abwesenheit der kranken Joshua Kimmich und Leon Goretzka überzeugt hatten.

Die beiden deutschen Nationalspieler sind natürlich längst wieder gesund und auch fit, nur Kimmich hat sich seinen Stammplatz bis jetzt jedoch zurückgeholt. Guerreiro, der den Großteil der Hinrunde verletzt verpasst hatte, stand auch gegen Hoffenheim (3:0) und Bremen auf dem Feld. "Das war eine Entscheidung für Rafa und für seine Leistung, es war keine Entscheidung gegen Leon", versichert Tuchel.

Tuchel und Goretzkas Teamgeist: "Das weiß er auch von mir persönlich"

In der Vorbereitung, beim einzigen Testspiel in Basel (1:1), hatte Goretzka, zunächst auf der Bank, nach der Pause wieder mal als Innenverteidiger spielen müssen, weil Kim schon weg und Eric Dier noch nicht da war. "Und da war Rapha unser bester Spieler auf dem Platz, auf der Doppelsechs", erklärt Tuchel. "Leon hat das total mannschaftsdienlich angenommen. Das weiß er auch von mir persönlich, deshalb kann ich die Geschichte auch erzählen. Es geht auf meine Kappe, wir haben das gebraucht für den Ablauf, dass er in der Innenverteidigung nochmal spielt."

Schon vor dem Jahresauftakt gegen Hoffenheim hatte Tuchel versichert, Goretzka künftig nur noch im Mittelfeld aufstellen zu wollen. Schließlich ist der Ex-Schalker ohnehin mehr Achter als Sechser und in Top-Form ein Box-to-Box-Spieler mit einem beachtlichen Gespür für torgefährliche Situationen.

Bis zum Bremen-Spiel hatte Guerreiro Tuchel nur "keinen Grund geliefert, ihn dort wegzunehmen", ob diese "51-Prozent-Entscheidung" nun gegen Union wieder zugunsten Goretzkas ausfällt? "Leon wird Spiele für uns auf seiner besten Position machen", so der Trainer. "Das kann morgen sein, das kann am nächsten Samstag sein, das werden wir uns immer vorbehalten." Eindeutig klingt anders.