Goretzka: Lange Pause kostet Aufnahme in die Rangliste

Die vier kommenden Spiele in der Nations League bieten Leon Goretzka die Chance, nach einer schwierigen Saison noch einmal Form und Fahrt aufzunehmen. Probleme an der Patellasehne hatten den Mittelfeldspieler des FC Bayern monatelang zu einer Pause gezwungen.

In der aktuellen kicker-Rangliste fehlt der Name Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld. Das hat einen einfachen Grund: Für die Aufnahme benötigt ein Spieler mindestens neun benotete Pflichtspiele, und diese Marke verfehlte der 27-Jährige im Bewertungszeitraum Rückrunde um ein Spiel.

Nach dem 14. Spieltag und einem hart erkämpften 3:2 bei Borussia Dortmund war Goretzka wegen hartnäckiger Probleme an der Patellasehne raus. Zunächst bis Weinachten, dann auch noch zu Jahresbeginn, schließlich bis zum 28. Spieltag am 2. April, als Goretzka sein Comeback mit einem Tor beim 4:1 in Freiburg standesgemäß feierte. Um eine Operation war er zwar herumgekommen, die Pause zog sich dennoch über vier Monate.

Die Leistung ist in den seltensten Fällen Goretzkas Problem, eher seine Verfügbarkeit. Immer wieder bringen Blessuren den Box-to-Box-Spieler aus dem Rhythmus, diese Abstinenzen ziehen sich wie ein roter Faden durch Goretzkas Karriere. Ist er auf der Höhe seiner Schaffenskraft, kann er es auf seiner Position mit den Weltbesten aufnehmen. In dieser Saison kommt er in nur 19 Bundesligaspielen auf einen ordentlichen Notenschnitt von 3,18, in fünf bewerteten Champions-League-Partien auf eine glatte 3. Nach seinem Comeback präsentierte er sich allerdings sehr wechselhaft, bewegte er sich im Notenspektrum zwischen 2,5 und 5.

Mit Gravenberch kommt ein ähnlicher Spielertyp

Immerhin: Im Gegensatz zu Robert Lewandowski und Serge Gnabry ging Goretzkas Vertragsverlängerung glatt über die Bühne, bis 2026 unterschrieb er im vergangenen September. Dennoch verpflichten die Münchner mit Ryan Gravenberch (19, Ajax Amsterdam) nun einen ähnlichen Spielertypen, Konkurrenz belebt das Geschäft.

Mit dieser musste Goretzka bislang schon leben, allerdings fehlte auch Corentin Tolisso zu oft, dessen Planstelle Gravenberch einnehmen wird. Klar dürfte sein: Bleibt Goretzka 2022/23 fit, wird man ihn durch das Mittelfeld marschieren, ihn Tore vorbereiten und schießen sehen. Kurz: Er wird seine Stärken einbringen. Und dann auch wieder in der Rangliste auftauchen.