Goretzka kritisiert USA-Reise: "Das kann man nicht wirklich nachvollziehen"

Die Bundesliga geht in die Pause, die DFB-Elf hebt gen USA ab. Für Leon Goretzka und Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund eine Transatlantik-Reise zur Unzeit - aus mehreren Gründen.

Nach dem ungefährdeten und überzeugenden 3:0-Sieg über den SC Freiburg herrschte am Sonntag beim FC Bayern München eine positive Stimmung. Schließlich verabschiedet sich der Rekordmeister als Tabellen-Dritter in Schlagdistanz zur Tabellenspitze in die anstehende Länderspielpause.

Genau die war dann aber der Streitpunkt nach einem sonst durchweg positiven Spätnachmittag. Denn spielfrei sind bei den Münchnern traditionell ohnehin die wenigsten während dieser Länderspielpausen - und in einem eng getakteten Spielplan steht für Münchens deutsche Nationalspieler um Thomas Müller, Joshua Kimmich und Co. obendrauf eine Transatlantik-Reise an. Es geht mit dem DFB in die USA.

Freund: Schlechtes Timing in einem eng getakteten Herbst

Bereits vor dem Bundesliga-Spiel hatte Sportdirektor Christoph Freund die Entscheidung, mitten in der Saison derartige Reisestrapazen aufzunehmen, als "nicht unbedingt glücklich" bezeichnet. "Alle drei Tage ein Spiel, viele Reisen und jetzt noch diese lange Reise in die USA mit Zeitverschiebung ist nicht unbedingt perfekt getimt aus meiner Sicht, weil der Herbst ohnehin schon so eng getaktet ist", so Freund in Hinblick auf eine Entscheidung, an der er nicht beteiligt war.

Der DFB stimmte die Reise an sich zwar mit Verantwortlichen der Vereine ab. Allerdings noch vor Freunds Anstellung beim FC Bayern - und vor der Zeit von Trainer Thomas Tuchel, der allerdings keinen Groll hegt, dass Julian Nagelsmann, sein Vorgänger auf der Münchner Trainerbank, insgesamt fünf Bayern-Spieler nominierte. "Ich glaube, da muss man auch dem Ganzen gerecht bleiben. Jeder Nationaltrainer holt sich jetzt die besten Spieler."

Auch Leon Goretzka, einer der fünf Nominierten, äußerte nach Schlusspfiff sein Unverständnis. Es sei "nicht optimal, was die Reiserei betrifft", so der 28-Jährige, der bei der letzten Länderspielpause von Nagelsmann-Vorgänger Flick nicht nominiert worden war. Besonders in Sachen Unterstützung aus der Heimat störte sich der Mittelfeldmann an der Reise: "Was wirklich schade ist, ist, dass das zweite Spiel (18. Oktober gegen Mexiko; Anm. d. Red.) um zwei Uhr nachts deutscher Zeit ist. Das kann man nicht wirklich nachvollziehen."

Tuchel vermutet Entscheidung mit Weitblick

Gleichzeitig nahm er sich und seine Kollegen in Schutz. "Ich glaube, wir sind als Spieler da in der Situation, dass wir das machen, was uns aufgetragen wird. Natürlich dürfen wir uns kritisch äußern, aber am Ende des Tages sind wir dazu da, unsere Leistung zu bringen, es bestmöglich anzunehmen - und genau das werden wir auch tun."

Tuchel hatte derweil eine ganz andere, nicht ganz ernst gemeinte Idee, weshalb Goretzka und seine Kollegen in die USA reisen. "Vielleicht testen wir ja schon für die nächste WM (2026; Anm. d. Red.) in USA und Mexiko, kann ja sein", vermutete er mit einem Augenzwinkern.