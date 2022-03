Goretzka kehrt Dienstag zurück - Gute und schlechte Nachrichten bei Davies

Nach dem 1:1 in Hoffenheim gab Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) ein wichtiges Personal-Update.

In absehbarer Zeit dürfte Joshua Kimmich seinen gewohnten Partner im defensiven Mittelfeld beim FC Bayern zurückbekommen. Am kommenden Dienstag wird Leon Goretzka nach monatelangem Ausfall wegen Patellasehnenproblemen wieder leicht ins Mannschaftstraining einsteigen.

"Das Knie reagiert aktuell nicht", bestätigte Julian Nagelsmann nach dem Remis in Sinsheim am Samstagnachmittag. "Ich hoffe, dass das so bleibt." In dem Fall hätte Goretzka ziemlich genau drei Wochen Zeit, um sich für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League in Form zu bringen. Dieses steigt am 5. oder 6. April.

"Best case" bei Davies - Kanadier benötigt dennoch Zeit

Ebenfalls gute Nachrichten hielt Julian Nagelsmann beim anderen langzeitverletzten Stammspieler bereit: Alphonso Davies hat seine Anfang Januar erlittene Herzmuskelentzündung auskuriert, beim Kanadier ist der "best case" eingetreten.

Mit einer starken Einschränkung gleich hinterher: "Er wird auf jeden Fall noch - wenn alles sehr, sehr gut geht - drei Wochen, eher vier Wochen fehlen." Heißt: Für das erste Viertelfinale in der Königsklasse wird Davies ziemlich sicher kein Thema sein, schon eine Woche später steigt bereits das Rückspiel.

Der 21-Jährige wird nun ganz behutsam belastet, und am Freitag findet das nächste MRT statt, um zu sehen, wie das Herz reagiert. Aber: "Die Flüssigkeit aus dem Herzbeutel ist weg, das sieht alles gut aus."