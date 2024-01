Goretzka: "Ich fühle mich nicht wie ein Lückenbüßer"

Leon Goretzka (28) hat gegen Union Berlin sein Startelf-Comeback gegeben. Später sprach der Nationalspieler über seine Situation.

Als zur Abwechslung mal eine relativ gemütliche Frage aufploppte, fing Leon Goretzka gleich an zu grinsen. "Ja guck mal", reagierte der Mittelfeldspieler am späten Mittwochabend angesprochen auf sein 200. Pflichtspiel für den FC Bayern. "Ganz einfach!" Und damit im Grunde das Gegenteil aller anderen Fragen, die sich derzeit ganz natürlich ergeben.

Zum ersten Mal in diesem Jahr stand der jahrelang so unumstrittene Goretzka beim 1:0-Sieg gegen Union Berlin in der Startelf, nachdem Raphael Guerreiro zuletzt den Vorzug im Mittelfeld erhalten hatte. Das wäre vermutlich auch im Nachholspiel so geblieben, hätte Alphonso Davies nicht eine Denkpause von Trainer Thomas Tuchel erhalten. Der gab vor dem Spiel offen zu, dass nur durch Davies' Herausnahme ein Platz im Mittelfeld frei geworden war, da Guerreiro nun auf seiner angestammten Position links hinten gebraucht wurde.

Lückenbüßer Goretzka? "Also er hat uns einfach die Aufstellung mitgegeben und ja …", meinte der 28-Jährige über Tuchels Erklärung. "Da war ich dann drauf. Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht wie ein Lückenbüßer, also von daher …"

Es sind knifflige Personalentscheidungen, die Trainer Tuchel oftmals fällen muss, fürs Erste werden sie ihm in den kommenden Wochen durch die gewachsene Verletztenliste wohl wieder genommen. Er habe, betonte Tuchel, "überhaupt kein Problem" mit Goretzka. "Ich glaube, er auch nicht mit mir. Er hat super trainiert die letzten Wochen, gute Spiele für uns gemacht." Und sich seinen Platz zumindest mal vorübergehend zurückgeholt, wenig spricht vor dem Spiel in Augsburg am Wochenende für ein Davies-Comeback in der Viererkette. Sowohl Guerreiro als auch Goretzka wussten gegen Union zu überzeugen.

"Ich versuche einfach, den besten Fußball zu spielen, der mir möglich ist, und der Mannschaft damit zu helfen", beschwichtigt Goretzka. "Und ab wann man das darf, ob von Anfang an, das steht nicht in meiner Macht. Ich versuche wie gesagt einfach nur, der beste Spieler zu sein, der ich sein kann - und den Rest entscheidet dann der Trainer."