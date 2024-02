Goretzka fühlt sich bescheuert: "Im Moment ist alles wahnsinnig strange"

Nach dieser Bayern-Niederlage, der dritten in Serie, stellte sich von den FCB-Spielern nicht Thomas Müller den Kameras, sondern Leon Goretzka. Der wirkte ziemlich konsterniert.

Leon Goretzka spielt schon ein paar Jahre beim FC Bayern, er weiß, was man andernorts auch nach der dritten Niederlage in Folge vielleicht argumentieren könnte, beim deutschen Rekordmeister aber nicht. "Wir können uns jetzt natürlich wieder hinstellen und erzählen, dass wir gut ins Spiel gekommen sind", meinte der 29-Jährige nicht zu Unrecht nach dem 2:3 in Bochum bei DAZN. "Aber dabei kommt man sich mittlerweile auch bescheuert vor."

Über die volle Spielzeit stand der Mittelfeldmann auf der Doppelsechs auf dem Platz, auf eine gute halbe Stunde hätte er sich laut eigener Aussage beschränken können - wollte er aber ausdrücklich nicht. Wobei er dann doch wieder fand, "dass man uns eigentlich keinen Vorwurf machen kann. Am Ende haben wir mit einem Mann weniger noch alles versucht, haben sogar noch den Anschlusstreffer gemacht." Doch der war schlussendlich nicht mal einen Punkt wert.

Während Bayern-Trainer Thomas Tuchel im Interview relativ gelassen wirkte und die Niederlage am Sonntagabend mit den Pleiten gegen Leverkusen und in der Champions League bei Lazio Rom nicht gleichsetzen wollte, machte Goretzka einen sehr konsternierten Eindruck. Er warf die drei aufeinanderfolgenden Rückschläge, was es für den FCB so seit dem Mai 2015 nicht mehr gab, schon eher auf einen gemeinsamen Problemberg.

"Es fühlt sich im Moment an wie ein Horrorfilm, der nicht aufhört", beschreibt der Box-to-box-Spieler, "es läuft einfach alles gegen uns im Moment". Mit diesen Sätzen schaffte er seinem Empfinden Ausdruck - Erklärungsansätze kamen ihm schwerer über die Lippen. Irgendwann landete er bei dem Punkt "individuelle Fehler".

Am 1:1 stört sich Goretzka besonders

Einen solchen leistete sich Dayot Upamecano, der schon wieder des Feldes verwiesen wurde und im gleichen Zug den Foulelfmeter verschuldete, den Kevin Stöger zum 3:1 nutzte. Keven Schlotterbeck hatte nach einer Ecke ziemlich ungestört das 2:1 erzielen dürfen. Und der zuvor gefallene Ausgleich, in dessen Entstehung Jamal Musiala leichtfertig den Ball und Joshua Kimmich anschließend einen wichtigen Zweikampf verlor, brachte Goretzka sogar ein bisschen in Rage.

"Das Bochumer 1:1 ist wie aus dem Lehrbuch", haderte der Rechtsfuß - vor allem, weil "wir das wussten. Genau so spielen sie Fußball. Wir haben uns Antworten überlegt, aber die haben wir in dem Moment nicht gefunden." Ratlosigkeit beim FC Bayern, wie man sie vom Rekordmeister eigentlich nicht gewohnt ist. Wenn auch Tuchel sie hatte, konnte er sie geschickt überspielen. Goretzka konnte das nicht.

"Es fühlt sich im Moment alles wahnsinnig strange an", also seltsam, murmelte der deutsche Nationalspieler, für den die Meisterfrage vorerst beantwortet ist. "Das mit Ja zu beantworten, ist gerade schwer, das muss man ganz klar sagen." Ein solcher Satz aus dem Mund eines Bayern-Spielers. Das ist, auch bei acht Punkten Rückstand auf Leverkusen, wahrlich "strange".