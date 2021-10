Goretzka fit für Lissabon

Die Wunde an der Achillessehne ist verheilt, Leon Goretzka steht dem FC Bayern in der Champions League ebenso zur Verfügung wie Lucas Hernandez.

Die Dienstreise zum Bundesliga-Spiel nach Berlin machte Leon Goretzka (26) erst gar nicht mit. Der Mittelfeldantreiber hatte sich bei der 0:5-Pokalniedlerage in Mönchengladbach am vergangenen Mittwoch eine Wunde rechts neben der Achillessehne eingehandelt und konnte deshalb beim 5:2-Erfolg gegen Union nicht mitwirken. Es war nur eine kurze Pause für Goretzka, denn für das Rückspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon an diesem Dienstag ist er wieder fit.

Auch Lucas Hernandez (25), der nach einem Schlag auf den Fuß in der Hauptstadt ausgetauscht werden wollte (68.), kann gegen Benfica mithelfen, dass im vierten Gruppenspiel die Zulassung zum Achtelfinale perfekt gemacht wird. Es wäre dann zum neunten Mal in der FCB-Geschichte zu einem so frühen Zeitpunkt.