Goretzka: "Es gibt keine Gedanken, den Verein zu verlassen"

Leon Goretzka (28) sieht seine unmittelbare Zukunft beim FC Bayern. Das stellte der Mittelfeldspieler am Sonntagabend klar.

Eindeutiger Fingerzeig: Leon Goretzka, hier mit Joshua Kimmich, will bei Bayern bleiben. IMAGO/Sven Simon

Während Serge Gnabry und Joshua Kimmich auf dem Platz der Allianz-Arena nach einer anderthalbstündigen Trainingseinheit noch ein paar Fan-Challenges abhalten durften, kam Leon Goretzka am Sonntagabend schon frisch geduscht und im Hemd gekleidet aus den Katakomben auf dem Weg Richtung Ausgang.

Und wenn es nach ihm geht, dann geht er diesen Weg auch in der kommenden Saison nach jedem Heimspiel. Dass Goretzka zuletzt immer mal wieder als Verkaufskandidat in den Raum geworfen wurde, hatte Thomas Tuchel im Trainingslager am Tegernsee mit seiner Aussage befeuert, dass er mehr von dem Mittelfeldspieler erwarte und grundsätzlich niemand unverkäuflich sei.

Ich glaube, es gibt schon sehr verrückte Sachen, die in so einem Transferfenster passieren. Leon Goretzka

Goretzka findet Tuchels Worte "legitim"

"Ich finde, das ist eine legitime Aussage"; sagt Goretzka nun. "Wir wissen alle, wir schnelllebig das Geschäft ist. Ich glaube, es gibt schon sehr verrückte Sachen, die in so einem Transferfenster passieren." Im Idealfall aber nicht mit ihm. "Ich kann nur sagen: ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans. Es gibt keine Gedanken, den Verein zu verlassen."

Dass Goretzka nach einer schwachen Rückrunde wieder mehr zeigen muss, ist auch ihm bewusst. "Ich möchte immer alles geben für den Verein, mein Bestes dafür tun, dass wir erfolgreich sind. Es sah in der letzten Saison lange gut aus, im letzten Drittel haben wir zwei Titel verspielt, und die Leistungskurve von mir und der Mannschaft ist da steil bergab gegangen. Klar, da wollen wir wieder raus. Dafür arbeiten wir gerade sehr hart. Ich bin guter Dinge."