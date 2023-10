Gorenzel über Pacult: "Nicht hoch genug zu bewerten, was unser Trainerteam aus der Truppe herausholt"

Klagenfurts Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel blickt sehr zufrieden auf den erfolgreichen Saisonstart zurück. Mit 15 Punkten finden sich die Kärntner auf dem fünften Tabellenplatz wieder und konnten mit den Unentschieden gegen Red Bull Salzburg (2:2) und Sturm Graz (0:0) auch bereits für zwei Highlights sorgen. Ein Sonderlob gibt es für das Trainerteam.

Austria Klagenfurt beweist auch im dritten Bundesligajahr seit dem Aufstieg, dass man sich zu einer gestandenen Mannschaft im Oberhaus entwickelt hat. 15 Punkte konnten die Kärntner nach den ersten zehn Spieltagen sammeln und damit so viele wie noch nie zuvor in diesem Zeitraum. Zuletzt konnten die Waidmannsdorfer zudem nach vier Niederlagen in Folge gegen Red Bull Salzburg wieder einen Punkt gegen den Serienmeister mitnehmen und wurden bislang erst einmal bezwungen. Das freut Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel im Gespräch auf der "Vereinsseite" ganz besonders: "Wir sind mit dem Ziel angetreten, die Klasse zu halten. Es ist beeindruckend, wie sich die Mannschaft bisher präsentiert hat. Sie ist ein unbequemer Gegner und hat auch gegen Red Bull Salzburg und Sturm Graz angeschrieben. Ich denke, das sagt einiges aus."

Gegen den aktuellen Tabellenführer aus der Steiermark kam man bereits in Runde drei zu einem torlosen Unentschieden, gegen Salzburg machte man gar einen 0:2-Rückstand wett und konnte sich dank einer Moralvorstellung noch mit einem Zähler belohnen. Nur der LASK konnte die Mannschaft von Peter Pacult bislang in dieser Saison bezwingen, ansonsten gab es für die Violetten aus dem Süden Österreichs in den restlichen neun Spielen drei Siege sowie sechs Remis. Das ist der beste Wert seit dem Aufstieg in die Bundesliga im Sommer 2021. Gorenzel zeigt sich von der Arbeit des Trainerteams rund um Chefcoach Peter Pacult begeistert: "Die Zwischenbilanz fällt extrem positiv aus, es ist nicht hoch genug zu bewerten, was unser Trainerteam aus der Truppe herausholt. Aber es ist noch ein weiter Weg."

Verletzungslazarett lichtet sich

Die Kärntner konnten auch im ÖFB-Cup ihre ersten beiden Aufgaben meistern und treffen im Achtelfinale nun auf die Wiener Austria. In der Länderspielpause gab es zuletzt zudem einen knappen 1:0-Sieg über Zweitligist DSV Leoben. Die spielfreie Zeit sollen die Klagenfurter aber vor allem auch zum Akku aufladen nutzen, denn der ohnehin schon kleine Kader wurde immer wieder durch Ausfälle geschmälert. "Es liegen anstrengende Monate hinter der Mannschaft und aufgrund des sehr schmalen Kaders war die Belastung für viele Spieler recht hoch. Da kommt die Länderspiel-Pause schon gelegen, um wieder Kraft zu sammeln für den weiteren Verlauf der Herbstsaison", betont Gorenzel. Allerdings konnten mit Nicolas Binder und Jannik Robatsch zwei Profis im Testspiel gegen Leoben ihr Comeback feiern und werden künftig wieder Optionen für den 18-Mann-Spielkader sein.

Auch Torhüter Marco Knaller soll in der kommenden Woche wieder ins Teamtraining einsteigen, Mittelfeldprofi Iba May sowie Angreifer Sebastian Soto befinden sich zumindest schon im individuellen Aufbau. Nach der Länderspielpause steht für die Klagenfurter zum Abschluss der Hinrunde noch das Auswärtsspiel gegen Rapid an. Auch dort wollen die Violetten wieder Zählbares mitnehmen. Geschäftsführer Gorenzel ist jedenfalls überzeugt, dass die Mannschaft auch in dieser Saison den Klassenerhalt schaffen wird: "Wenn wir an diese Leistungen anknüpfen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir das Ticket für die nächste Bundesliga-Saison lösen werden."