Gorenzel fordert Fokus - Legt Braunschweig nach?

Englische Woche in Liga drei: Am Dienstag und Mittwoch steigen jeweils fünf Partien, inklusive eines Heimspiels des TSV 1860 München, der den Trend umkehren will - und eines Auswärtsspiels der Braunschweiger Eintracht, die auf Variabilität setzt und den dritten Sieg in Serie anpeilt.

Vor Verl: Schiele lobt Braunschweigs Variabilität

Erst das 2:0 in Halle, dann das 2:0 gegen Zwickau: Eintracht Braunschweig kommt allmählich in Tritt. "Es wird immer mehr verinnerlicht, was wir wollen", sagt der neue Trainer Michael Schiele. Und: "Ich denke, durch unsere Variabilität ist es schwer, uns zu verteidigen." Am Dienstag (19 Uhr) ist seine Mannschaft beim punktgleichen SC Verl zu Gast.

"Rädchen einstellen": Sechzig empfängt Köln

Nach dem 1:0 zum Saisonauftakt gegen Würzburg ist der Motor des TSV 1860 München ins Stottern geraten. Drei Spiele ohne Sieg: Auf einmal finden sich die Löwen nur noch auf Platz 13 wieder. Nun fordert Geschäftsführer Günther Gorenzel die Mannschaft vor der Partie gegen Viktoria Köln dazu auf, die Sinne zu schärfen. Wenn ein Spieler nebenbei studiere oder andere Tätigkeiten ausübe, sei das grundsätzlich zwar gutzuheißen, doch "ihre eigentliche Aufgabe und Verantwortung" liege bei Sechzig. Es gelte nun, "dass die Spieler das erkennen und selber diese Rädchen wieder einstellen".

Nach dem ersten Sieg: Mannheim trifft auf Meppen

Beim 3:2 gegen Viktoria Köln fuhr Waldhof Mannheim den ersten Saisonsieg ein, dennoch musste sich die Elf von Trainer Patrick Glöckner nach der Partie "mal kurz schütteln", wie Marc Schnatterer einräumte. Zur Pause hatte Waldhof 3:0 geführt, dann aber deutlich nachgelassen. Nun begrüßt Glöckners Elf den SV Meppen, der bereits sieben Punkten auf dem Konto hat.

Daumen hoch: Gegen Sechzig feierten Marco Antwerpen und der FCK den ersten Sieg. imago images

Antwerpen will "lange Bälle" sehen

Das 3:0 gegen den TSV 1860 München wirkte wie eine Befreiung, nun will der 1. FC Kaiserslautern in Halle den zweiten Saisonsieg nachlegen. "Vermehrt wollen wir lange Bälle spielen und auch mal auf den zweiten Ball gehen", kündigte Trainer Marco Antwerpen am Montag an. Gegner Halle hat jüngst dem furiosen Aufsteiger Viktoria Berlin die erste Niederlage beigebracht.

Siegloses Zwickau empfängt Viktoria Berlin

Vier Spiele, zwei Punkte: Der FSV Zwickau wartet noch auf den ersten Dreier. Nun geht es gegen Viktoria Berlin, das nach drei Siegen gegen Halle erstmals verloren hat (0:1). Für Trainer Benedetto Muzzicato ist das aber Teil eines "ganz normalen Prozesses".

In Saarbrücken trifft der Fünfte auf den Ersten

Saarbrücken gegen Magdeburg, der Tabellenfünfte gegen den Spitzenreiter: Am Mittwoch (19 Uhr) ist der Blick ins Ludwigsparkstadion gerichtet. Nach zehn Punkten aus den ersten vier Spielen kommen die Gäste mit einer Menge Selbstbewusstsein. In der vergangenen Saison hat jeweils das Auswärtsteam gejubelt: Magdeburg in Saarbrücken (3:0), der FCS aber auch in der MDCC-Arena (2:1).

Wir haben immer betont, dass wir in solchen Phasen überzeugt sein müssen. Osnabrücks Trainer Daniel Scherning

Absteiger gegen Aufsteiger: Osnabrück begrüßt BVB II

"Wir haben immer betont, dass wir in solchen Phasen dranbleiben und überzeugt sein müssen", sagte Osnabrücks Coach Daniel Scherning nach dem jüngsten 1:1 in Würzburg. Seine Elf tut sich derzeit gerade offensiv schwer (erst drei Treffer), nun trifft der VfL auf die Dortmunder Reserve, die bereits sieben Punkte gesammelt und acht Tore geschossen hat.

Kann er am Mittwoch wieder mitwirken? Duisburgs Moritz Stoppelkamp. imago images

MSV gegen Wehen: Stoppelkamp fraglich

Nach drei Auswärtsspielen hat der MSV Duisburg mit der Partie gegen Wehen Wiesbaden eine Aufgabe vor sich, "bei der ich denke, dass wir punkten müssen", sagt Trainer Pavel Dotchev. Offen ist noch, ob Kapitän Moritz Stoppelkamp nach Verletzungspause zurückkehren kann, Gegner Wiesbaden ist noch unbesiegt (2/2/0) und kommt mit Rückenwind.

Noch ohne Punkt: Wann platzt Havelses Knoten?

Als einziger Drittligist wartet der TSV Havelse noch auf den ersten Punkt. Nun nimmt der Aufsteiger den nächsten Anlauf gegen Türkgücü. Die Münchner sind als eines von nur vier Teams noch ungeschlagen (1/3/0), in der HDI-Arena zu Hannover peilen sie den zweiten Sieg an.

Würzburg in Freiburg - Bonmann ist "überzeugt"

Die Defensive ist recht stabil, doch in der Offensive hakt es noch: Das ist die Erkenntnis der ersten vier Spiele, in denen Würzburg sieglos geblieben ist. Wie die Reserve des SC Freiburg stehen die Kickers mit nur zwei Punkten da. Torwart Hendrik Bonmann sagt zwar: "Uns fehlt der kleine Brustlöser." Mit Blick auf das Freiburg-Spiel betont er aber auch: "Ich bin überzeugt davon, dass wir da gewinnen."