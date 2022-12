Gordons Monster-Dunk zwingt Suns in die Knie

Mit Siegen der Sixers und Mavericks hatten die Christmas Games in der NBA begonnen. Im Anschluss haben die Nuggets, Warriors und Celtics dicke Ausrufezeichen gesetzt.

Da kommt er geflogen: Aaron Gordon nimmt Landry Shamet in der Overtime mit aufs Poster. NBAE via Getty Images

Die Denver Nuggets haben die Phoenix Suns in einem nervenaufreibenden Spiel mit 128:125 nach Overtime bezwungen und in der engen Western Conference Platz eins mit einer Bilanz von 21:11 verteidigt. Phoenix, das schon nach wenigen Minuten seinen Go-to-Guy Devin Booker verlor, bleibt bei nun 19:15 auf Rang vier stehen.

Ein krachender Dunk des heranfliegenden Aaron Gordon über Landry Shamet (31 Punkte) hinweg brachte die Fans in Denver in der Verlängerung von ihren Sitzen. Nach Videostudium durch die Schiedsrichter zählte der Korb - und die Nuggets holten sich im Anschluss den Heimsieg. Center Nikola Jokic überragte mit 41 Punkten sowie je 15 Assists und Rebounds - sein 83. Double-Double! Der serbische MVP der NBA hatte erst vor einer Woche mit 40/27/10 geglänzt. Mitspieler Gordon bezeichnete die Leistungen Jokics im Nachgang als "krank, das sind Zahlen aus Videospielen". Sein Spektakel gegen Shamet stufte er selbst als besten Dunk ein, den er in einem Spiel gezeigt hat - "wegen der Spielzeit und des Spielstandes".

Head Coach Michael Malone war mit seiner Mannschaft zufrieden. Eine ähnliche Lautstärke wie nach dem Gordon-Stopfer habe er in einem Regular-Season-Spiel in Denver lange nicht wahrgenommen. Für die Nuggets war es erst der zweite Sieg in einem Christmas Game nach einem Erfolg über Seattle 1994 (insgesamt 2:6).

Tatum und Brown überragen

Denver führt im Westen, Boston im Osten (24:10). Die Celtics rangen die ebenfalls ambitionierten Milwaukee Bucks (22:11) klar mit 139:118 nieder und entschieden das Topspiel somit mit einem Paukenschlag für sich. Jayson Tatum hieß der Protagonist im TD Garden, machte 41 Punkte für die Kelten. Kompagnon Jaylen Brown, der sich beim Dunking auch von Giannis Antetokounmpo (27 Zähler) nicht aufhalten ließ, kam auf 29, 13 davon im Schlussviertel.

Grizzlies schießen viele Fahrkarten

Auch der Meister ließ aufhorchen. Denn durchaus überraschend besiegten die Golden State Warriors ohne ihren verletzten Starspieler Stephen Curry die Memphis Grizzlies mit 123:109, verbesserten sich als lediglich Elfter im Westen auf 16:18. Jordan Poole war mit 32 Punkten bester Werfer des Titelverteidigers, Draymond Green verbuchte je 13 Assists und Rebounds - beließ es jedoch bei drei Punkten und nur einem Treffer aus dem Feld. Currys "Splash Brother" Klay Thompson stand mit 24 Punkten und neun Rebounds ebenfalls häufig im Blickpunkt.

Ja Morant war punktbester Spieler in diesem Duell. Der Jungstar der Grizzlies kam auf 36 Zähler, schoss jedoch wie sein Backcourt-Kollege Desmond Bane (0/7 Dreier) auch eine ganze Reihe Fahrkarten "from downtown" (2/10). Memphis fiel auf 20:12 zurück und ist gleichauf mit New Orleans schärfster Verfolger der Nuggets im Westen.

Starker Zwischenspurt der Mavs

In den Spielen zuvor hatten die Dallas Mavericks die Los Angeles Lakers mit 124:115 bezwungen und die Partie mit 51 Punkten in Q3 gedreht - Saisonbestwert in der Liga. Luka Doncic (32/9/9) verpasste ein Triple-Double. Bester Werfer der Partie war LeBron James mit 38 Punkten. Dennis Schröder erzielte sieben Punkte und verbuchte vier Assists und fünf Rebounds für die Gäste. Vor dem Spiel war in Dallas die Statue von Franchise-Ikone Dirk Nowitzki enthüllt worden.

Die Philadelphia 76ers gewannen bei den New York Knicks mit 119:112 und damit ihre achte Partie in Serie - angeführt von ihrem Star-Duo Joel Embiid und James Harden. Isaiah Hartenstein zeigte für die Knicks eine unauffällige Partie mit zwei Punkten.