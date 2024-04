Gordon sprintet zu Gelb - Hollmann führt in der Bergwertung

Die erste Etappe der 77. Tour de Romandie wurde im Massensprint entschieden, sorgte aber für einen Wechsel an der Spitze. Ein Deutscher bewies Kletterqualitäten.

Bei kühlen Witterungsbedingungen im einstelligen Temperaturbereich aber ohne Regen machte sich das Peloton in Chateau D'Oex auf die 165,7 Kilometer lange Strecke nach Fribourg. Und es dauerte gar nicht lange, ehe sich eine sechsköpfige Fluchtgruppe bildete. Darunter aus deutscher Sicht auch Juri Hollmann vom Team Alpecin-Deceuninck, die Farben von Bora-hasngrohe wurden durch den Österreicher Patrick Gamper vertreten.

Das Sextett konnte sich schnell einen Vorsprung erarbeiten, der sich dann über lange Zeit des Rennens bei rund drei Minuten einpendelte. Genügend Abstand, um sich auf die anstehenden Bergwertungen zu konzentrieren. Diese Aufgabe konnte Hollmann am besten ausfüllen. Der 24-jährige Berliner gewann bis auf die letzte alle Bergwertungen des Tages und schlüpfte so ins himmelblaue Trikot des besten Bergfahrers.

Mit der Tagesentscheidung hatten die Ausreißer allerdings nichts zu tun. Denn die Sprinterteams zogen rechtzeitig das Tempo an. In der Abfahrt aus Arconciel schloss das Hauptfeld zu den ehemals Führenden auf. Auf den letzten zehn Kilometern starteten einzelne Fahrer zwar nochmals Attacken, doch diese wurden jeweils gekontert.

Und so bog das Feld geschlossen auf die Zielgeraden in Fribourg ein. Am Ende setzte sich der Franzose Dorian Godon in 3:49,58 Stunden vor dem Italiener Andrea Vendrame durch, das Duo sorgte so für einen Doppelsieg des Teams Decathlon-Ag2r-LaMondiale. Dritter wurde der Belgier Milan Menten (Lotto-Dstny). Deutsche Fahrer hatten mit der Entscheidung nichts zu tun, bis auf Nikias Arndt (Bahrain-Victorious) überquerten aber alle den Zielstrich zeitgleich mit Sieger Godon.

Dieser übernahm dank der Bonussekunden auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Godon hat nun sechs Sekunden Vorsprung auf den Belgier Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), der Franzose Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) liegt auf Rang drei neun Sekunden zurück.

Am Donnerstag geht es über 171 Kilometer von Fribourg nach Salvan, mit dem 1444 Meter hoch gelegenen Wintersportrevier steht auch die erste ernsthafte Prüfung auf dem Programm. Eine Entscheidung über den Gesamtsieg dürfte aber erst auf der vorletzten Etappe am Samstag fallen, wenn gleich zwei Bergwertungen der 1. Kategorie auf dem Programm stehen.

1. Etappe Chateau-d'Oex - Fribourg (165,70 km)

1. Dorian Godon (Frankreich) - AG2R La Mondiale 3:49:58 Std.; 2. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R La Mondiale + 0 Sek.; 3. Gianni Vermeersch (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 4. Milan Menten (Belgien) - Lotto Dstny; 5. Kasper Asgreen (Dänemark) - Soudal Quick-Step; 6. Matevz Govekar (Slowenien) - Bahrain Victorious; 7. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Movistar Team; 8. Clément Venturini (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels; 9. Thibaud Gruel (Frankreich) - Groupama-FDJ; 10. Kobe Goossens (Belgien) - Intermarché-Wanty; ... 14. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich; 24. Florian Lipowitz (Seefeld/Österreich) - Bora-hansgrohe; 28. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team; 52. Juri Hollmann (Hürth) - Alpecin-Deceuninck; 59. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe; 116. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 10:43 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe

1. Dorian Godon (Frankreich) - AG2R La Mondiale 3:52:46 Std.; 2. Gianni Vermeersch (Belgien) - Alpecin-Deceuninck + 6 Sek.; 3. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Soudal Quick-Step + 9; 4. Tim Van Dijke (Niederlande) - Team Visma + 10; 5. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Movistar Team + 11; 6. Antoine Aebi (Schweiz) - Nationalteam Schweiz; 7. Jan Christen (Schweiz) - UAE Team Emirates; 8. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step; 9. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R La Mondiale + 12; 10. Matevz Govekar (Slowenien) - Bahrain Victorious; ... 25. Juri Hollmann (Hürth) - Alpecin-Deceuninck + 14; 35. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 16; 41. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich + 17; 46. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team; 51. Florian Lipowitz (Seefeld/Österreich) - Bora-hansgrohe + 18; 96. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 10:54 Min.

Bergwertung, Stand nach der 1. Etappe

1. Juri Hollmann (Hürth) - Alpecin-Deceuninck 31 Pkt.; 2. Fausto Masnada (Italien) - Soudal Quick-Step 23; 3. Patrick Gamper (Österreich) - Bora-hansgrohe 5; 4. Raul Garcia Pierna (Spanien) - Arkea - B&B Hotels 5; 5. Joey Rosskopf (USA) - Q36.5 Pro Cycling Team 3; 6. Rune Herregodts (Belgien) - Intermarché-Wanty 1