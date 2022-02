Gordon: "Dann müssen beide damit leben"

Schalke 04 hätte die Konkurrenz gewaltig unter Druck setzen und den eigenen Lauf fortsetzen können. Doch auch Karlsruhe verpasste beim 1:1 den dritten Sieg in Serie. Am Ende gab es zufriedene, aber auch enttäuschte Gesichter auf beiden Seiten.

"Meiner Mannschaft gebührt ein großes Kompliment", sagte KSC-Coach Christian Eichner nach Spielende bei "Sky". Der 39-Jährige lobte beim 1:1 gegen Schalke ganz besonders "die Art und Weise gegen eine Top-Mannschaft", schließlich war der KSC drauf und dran, den dritten Sieg in Folge einzufahren.

Insgesamt verbuchten die Badener 20 Abschlüsse, darunter auch ein paar gefährliche, wie Angreifer Philipp Hofmann fand: "Wir hatten die besseren Chancen im Spiel." Auch Abwehrroutinier Daniel Gordon "hatte das Gefühl, dass wir hie und da einen Tick näher dran waren" als der Gegner.

Klammert man Marvin Pieringers Großchance in der Nachspielzeit aus, liegt der 37-Jährige durchaus richtig. Und so galt letztlich für beide Mannschaften, was auch Gordon gleich nach Spielende feststellte: "Wenn keiner den entscheidenden Treffer erzielt, dann müssen beide mit einem Punkt leben."

Latza fordert Heimsieg gegen Hansa

Gerade für Bundesliga-Absteiger Schalke dürfte sich die Punkteteilung im Wildpark wie ein Rückschlag anfühlen. "Wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen, jetzt müssen wir uns aber mit einem Punkt begnügen", gestand der zur Pause eingewechselte Danny Latza.

Waren die Schalker am vergangenen Wochenende noch der große Gewinner unter den Top-6 der Tabelle, so verlor Königsblau nun wieder an Boden. Auch deshalb, so Latza weiter, "müssen wir gegen Hansa Rostock einen Sieg einfahren."