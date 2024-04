Gordok arbeitet sich zu Burghausen hoch

Alexander Gordok wird im kommenden Sommer vom SV Erlbach zum SV Wacker Burghausen wechseln. Damit erklimmt der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler die nächste Stufe auf der Karriere-Leiter: Von 2019 bis 2022 spielte er Bezirksliga beim TuS Pfarrkirchen, weiter ging es eine Saison in der Landesliga beim SSV Eggenfelden, ehe er im Sommer 2023 nach Erlbach in die Bayernliga wechselte. Und Burghausen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der neuen Saison Regionalligist sein. Wackers Sportlicher Leiter Karl Heinz Fenk zeigt sich auf der vereinseigenen Internetseite überzeugt, dass Gordok auch den nächsten Sprung erfolgreich bewältigen wird: "Wir sind sehr froh, dass sich mit Alexander nun ein zweikampfstarker und sehr ehrgeiziger zentraler Mittelfeldspieler, der zugleich auch technisch versiert ist, für einen Wechsel zum SV Wacker Burghausen entschieden hat. Zugleich sind wir davon überzeugt, dass er aufgrund seiner hohen Disziplin die sportliche Hürde des Sprungs von der Bayern- in die Regionalliga ebenfalls schnell nehmen wird und uns sofort weiterhelfen kann."