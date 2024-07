Gorbunow schließt sich Aschaffenburg an

Michael Gorbunow wird nicht mit dem FC Gießen in die Regionalliga Südwest gehen, sondern ab sofort in der bayerischen Staffel für Viktoria Aschaffenburg auf Torejagd gehen. Trainer Simon Goldhammer erklärt in einer Meldung über den 25-jährigen Angreifer: "Wir haben noch einen Stürmer gesucht, der eine gewisse Physis mitbringt und in Michael gefunden. Er bringt eine gute Körpergröße und Robustheit mit, kann Bälle festmachen und ist fleißig gegen den Ball."