Goran Kartalija: "Wenn Marko schon vor zehn Jahren so eine Einstellung gehabt hätte…"

Adi Pinter holte Goran Kartalija 1991 aus Novi Sad nach Österreich, keine fünf Jahre später berief Herbert Prohaska den LASK-Libero für vier Länderspiele ins ÖFB-Team. Mit dem kicker sprach der heute 58-jährige in Wels ansässige Tankstellenbetreiber und Ex-Trainer über das Länderspiel zwischen Österreich und Serbien, zwei verpasste Weltmeisterschaften, Ernst Happel, Ivica Osim und Marko Arnautovic.

Herr Kartalija, werden Sie im Stadion sein, wenn Österreich, für das Sie vier Länderspiele bestritten haben, gegen Ihre alte Heimat Serbien spielt?

Nein, das geht sich leider nicht aus, ich werde mir das Spiel zuhause anschauen. Aber ich freue mich, dass ich bei der EURO Österreich gegen Frankreich sehen werde. Und dann auch noch in München Serbien gegen Dänemark.

Sie haben vor 28 Jahren ihr ÖFB-Teamdebüt gegen die Schweiz gefeiert. Wie ist es dazu gekommen?

Ich hätte eigentlich schon früher die Möglichkeit gehabt. Ich bin 1992 gleich in meiner ersten Bundesliga-Saison in Österreich zum besten Verteidiger und Legionär gewählt worden. Da habe ich von Ernst Happel, der ja bei fast jedem Spiel auf dem Sportclub-Platz war, einen Brief und einen Anruf bekommen, weil er mich im Nationalteam haben wollte. Aber er ist kurz darauf gestorben. Erst 1995 hat mich dann Herbert Prohaska einberufen und im Frühjahr 1996 habe ich beim 1:0-Sieg gegen die Schweiz debütiert.

Sie waren 1989 mit Vojvodina Novi Sad Meister, sind 1991 aber zum Wiener Sportclub in die 2. Liga gewechselt. Hat bei diesem Wechsel der Balkan-Krieg bereits eine Rolle gespielt?

Da hat der blöde Krieg in Sarajevo gerade angefangen. Mit meinem Wechsel hat er aber nichts zu tun gehabt. Adi Pinter hat eigentlich einen Stürmer gesucht und sich ein Spiel von uns angeschaut. Statt für den Stürmer hat er sich für mich, den Innenverteidiger, entschieden. Wir hatten damals bei Vojvodina eine junge Mannschaft mit Slavisa Jokanovic und dem leider schon verstorbenen Sinisa Mihajlovic. Keiner hat mit uns gerechnet. Damals waren Roter Stern, Dinamo Zagreb, Partizan und Hajduk die dominierenden Mannschaften in Ex-Jugoslawien, aber als wir fünf Runden vor Schluss Roter Stern Belgrad daheim vor 25.000 Zuschauern 3:1 geschlagen haben, haben wir uns den Titel nicht mehr nehmen lassen. Es war Vojvodinas letzter Meistertitel. Den ersten haben sie 1966 gefeiert, in dem Jahr, in dem ich geboren bin. Unser Trainer war Ljupko Petrovic, der zwei Jahre später mit Roter Stern den Europacup gewonnen hat. Das war eine wirklich traumhafte Mannschaft mit Savicevic, Prosinecki und unserem Mihaijlovic.

Umso mehr verwundert Ihr Wechsel zum Sportclub, noch dazu zu Adi Pinter, der ja eine eher schrille Erscheinung war.

Es hätte damals auch andere Klubs gegeben, aber da waren 20 Manager involviert und nichts war sicher. Adi Pinter hat mir erklärt, wie er den Sportclub wieder in die erste Liga führen wird und ich habe zugesagt. Ich habe ja nicht viel über ihn gewusst, erst später haben mir alle erzählt, dass er ein Showman war. Aber ehrlich, er hat auch ein tolles Training gemacht. Es war die richtige Entscheidung und eine schöne Zeit. Mit Zirngast, Mählich, Kircher. Ich habe Libero gespielt, mit Horak und Hochmaier neben mir haben wir die wenigsten Tore kassiert. Das war eigentlich überall so, wo ich gespielt habe.

Ins Team sind Sie dann über den LASK gekommen, aber vorerst mussten Sie wieder in die 2. Liga.

Der Sportclub hatte ja keine Sponsoren, also bin ich zum LASK gewechselt, wo Präsident Jungbauer, das muss ich schon sagen, eine tolle Mannschaft eingekauft hat. Linzmaier, Metlitski, Sabitzer, Ramusch, die zwei Weissenberger - ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Mit Didi Constantini habe ich dort einen ganz tollen Menschen und tollen Trainer kennengelernt, der auch eine Nase für Spaß gehabt hat und dem ich nur alles Gute wünsche. Als wir mit Walter Skocik aufgestiegen sind, haben wir nur gefragt, wann machen wir die Tore und wieviele. Wir sind durch die Liga marschiert und haben am Ende einen riesigen Vorsprung auf den FC Linz gehabt.

Nach drei starken Bundesliga-Jahren sind Sie 1997 nach Nizza gewechselt, wieder in die 2. Liga. Aber Sie haben einige interessante Spieler kennengelernt, wie den Vater von Pierre-Emerick Aubameyang.

Ja, er war schon etwas älter, ein guter Läufer, aber technisch nicht so gut wie sein Sohn. Ein guter Kicker war Didier Angibeaud, der 1998 mit Kamerun bei der WM war. Trotzdem habe ich mich gewundert, dass er dann bei Sturm gespielt hat, weil er den Fußball nicht so ernst genommen hat. Auch Angan (Sturm) und Regtop (Lustenau) habe ich später in der Bundesliga wiedergesehen. Nizza war nicht schlecht, aber um in die wirklich starke Liga aufzusteigen, haben wir zu viele Unentschieden gespielt.

War der Wechsel nach Nizza der Grund, warum Sie die WM 1998 versäumt haben?

Es war sicher nicht dasselbe wie, wenn ich in der Bundesliga geblieben wäre. Dadurch habe ich den Kontakt zum Team verloren. Aber man muss fairerweise auch sagen, dass Wolfgang Feiersinger zu dieser Zeit auf meiner Position hervorragend gespielt hat, noch dazu bei Dortmund. Aber es macht mich stolz, dass ich für Österreich gespielt habe. Wie viele Österreicher können davon nur träumen?

Waren Sie jemals Thema für das jugoslawische Team?

Ivica Osim war bei der WM 1990 jugoslawischer Teamchef. Er wollte mich einberufen, aber dann hat mich Davor Suker, der damals bei Osijek gespielt hat, verletzt. Er hat geglaubt, dass ich den Ball vor ihm wegschieße, aber wie es meine Art war, habe ich noch einen Haken gemacht, da hat er mich am Knöchel getroffen und ich konnte ein paar Wochen nicht trainieren. Es wäre schon eine Ehre gewesen, nur in den 30-Mann-Kader zu kommen oder bei der WM auf der Bank zu sitzen. Dort sind 1990 auch Leute wie Savicevic, Prosinecki und Boban gesessen. Zweimal wollte mich Osim später zu Sturm holen, zur Austria hätte ich auch einmal gehen könne, aber Jungbauer hat immer abgelehnt.

Was halten Sie von den aktuellen Teams Serbiens und Österreichs?

Ich bin schon gespannt, was im Spiel herauskommt. Beide Mannschaften sind enorm stark, aber es ist ein Freundschaftsspiel. Man muss abwarten, wie ernst sie das Spiel nehmen und welche Spieler geschont werden. Es sind nur mehr zwei Wochen bis zur EURO und alles ist nur Vorbereitung. Aber ich hoffe, dass es spannend wird und die Zuschauer schönen Fußball sehen.

Wer wäre bei Serbien dafür zuständig?

Vorne Dusan Tadic, er ist zwar schon älter, aber immer noch gut. Wenn ihm gleich am Anfang etwas gelingt, kann es sein Spiel werden. Dann gibt es noch Aleksandar Mitrovic, der spielt zwar jetzt in Arabien, aber schießt dort in jedem Spiel ein, zwei Tore. Etwas schwächer ist vielleicht die Verteidigung. Aber das war auch im alten Jugoslawien schon so, dass jeder schön und nach vorne spielen will, aber Verteidiger sein will keiner. Wenn das Pressing der Österreicher so funktioniert wie gegen Deutschland, kann die serbische Hintermannschaft schon in Schwierigkeiten kommen.

Sind Sie auch ein Fan von Marko Arnautovic?

Marko ist technisch Weltklasse, wenn er nur ein bissl früher kapiert hätte, worauf es ankommt. Wenn er schon vor zehn Jahren so eine Einstellung gehabt hätte, wie in den letzten zwei, drei Jahren, wäre noch mehr möglich gewesen. Aber über 100 Länderspiele musst du erst einmal haben und so viel Tore. Es ist aber auch eine gute Generation, die Österreich hat. Viele Spieler haben in Deutschland gespielt und dort viel gelernt. Ich bin neugierig, wie es in zwei, drei Jahren ausschaut.

Und zum Abschluss: Hören Sie Ihrem früheren Sportclub-Kollegen Roman Mählich als ORF-Experten gerne zu?

Ja, sicher. Der Roman macht seine Aufgabe richtig gut. Er war erst 17, als ich zum Sportclub gekommen bin, aber er ist immer noch der nette, lustige Kerl, der er immer war.