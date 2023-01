Goppels Traumtor entscheidet Topspiel - Mannheim siegt im Verfolgerduell

Der SV Wehen Wiesbaden sprang in der Tabelle auf den zweiten Platz durch den Sieg im Topspiel gegen Elversberg. Im Verfolgerduell verschärfte Mannheim die Krise der Löwen. Der 18. Drittliga-Spieltag im Überblick.

Sieg im Topspiel: Wiesbaden zieht an Saarbrücken vorbei

Der SV Wehen Wiesbaden hat einen Pflichtspiel-Start nach Maß hingelegt: Die Hessen gewannen das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Elversberg 1:0. Eine ganz starke Anfangsphase der Gastgeber krönte Goppel mit einem Traumtor zur schnellen Führung. In der Tabelle kletterte der SVWW auf einen direkten Aufstiegsplatz und verdrängte den 1. FC Saarbrücken. Der FCS kassierte im Parallelspiel gegen den MSV Duisburg eine bittere Heim-Niederlage. Jander, Girth und Bitter schossen die Zebras zum 3:2-Auswärtssieg und in der Tabelle auf Rang 10. Grimaldi und Rabihic gelang in einer am Ende spannenden Schlussphase nur Ergebniskosmetik.

Sohm-Doppelpack: Mannheim schlägt die Löwen im Verfolgerduell

Die Negativlauf des TSV 1860 München dauert an. Die Löwen, die mit Neuzugang und Hoffnungsträger Holzhauser gestartet waren, gingen dank Steinhart zwar früh in Führung - gaben diese aber noch vor der Pause aus der Hand, nachdem Sohm einen Hiller-Fauxpas mit dem Ausgleich bestrafte. Der Stürmer war auch nach der Pause zur Stelle und traf ziemlich freistehend zum 2:1. In der Nachspielzeit machte Kother den Deckel zum 3:1 drauf. Die Münchner warten damit seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Osnabrück bezwingt die Kölner Viktoria - Keine Sieger in Freiburg und Essen

Der VfL Osnabrück ist parallel mit einem Dreier ins neue Jahr gestartet und schlug die Kölner Viktoria 3:1. Engelhardt und Tesche sorgten zunächst für eine vermeintlich komfortable VfL-Führung. Köln gelang es jedoch in Person von Dietz, noch vor dem Seitenwechsel zu verkürzen. In einem spannenden zweiten Durchgang sorgte schließlich Heider für klare Verhältnisse.

Keine Sieger gab es in Freiburg und Essen. Aufsteiger RWE lieferte sich mit dem Halleschen FC - bei dem Nietfeld nach Verletzung wie Neuzugang Winkler auf dem Feld stand - vor mehr als 17.000 Zuschauern einen über weite Strecken zähen Schlagabtausch ohne Tore. Einen späten Gegentreffer musste der SC Verl in Freiburg schlucken. Nach Sapinas Elfmetertor zum 1:0 glichen die Hausherren durch Breunig in der Nachspielzeit aus.

Oldenburg mit Big Points - Dresden am Sonntag gegen Meppen

Das Pflichtspieljahr eröffnet hatte der VfB Oldenburg mit einem 1:0-Auswärtssieg beim FSV Zwickau, wodurch der Aufsteiger den Abstand zur Abstiegszone auf drei Punkte vergrößerte. Am Sonntag (13 Uhr) empfängt Dynamo Dresden den SV Meppen. Später tritt Dortmund II in Bayreuth an. Am Montag (19 Uhr) beenden die Zweitliga-Absteiger Ingolstadt und Aue den Spieltag.