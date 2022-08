"Goodbye, Toronto": Williams verliert und wird gefeiert

Kurz nach der Ankündigung ihres baldigen Abschieds vom Tennis hat Serena Williams in der zweiten Runde beim WTA-Turnier in Toronto verloren. Die 40-Jährige unterlag Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz am Mittwoch (Ortszeit) mit 2:6, 4:6.

Auf Abschiedstour: Serena Williams. picture alliance / ASSOCIATED PRESS