Gonzalo Perez de Vargas: "Das war nicht genug"

Für Spanien endet das Turnier mit einer Enttäuschung: Für den Vizeeuropameister ist nach der Vorrunde Schluss. Im Interview spricht Gonzalo Perez de Vargas über das Unentschieden und zieht nach dem vorzeitigen EM-Aus Bilanz.

Das dritte Vorrundenspiel gegen Österreich endet mit einem Unentschieden und das Turnier ist für Spanien jetzt vorbei. Wie hast du die Partie erlebt?

Gonzalo Perez de Vargas:

Wir wussten, dass wir gewinnen mussten, um in die Hauptrunde einzuziehen. Es war klar: entweder gewinnen wir oder fahren nach Hause. Nach den Zweifeln, die wir nach dem ersten Spiel hatten, mussten wir eine Reaktion zeigen. Ich denke, wir haben gegen Rumänien einen Schritt nach vorne gemacht, aber wir wussten, dass es heute ein anderes Spiel werden würde.

Wir waren ein bisschen nervös heute und haben in der entscheidenden Phase nicht überlegt reagiert. Deshalb haben wir das Spiel auch nicht gewonnen, wie wir uns es eigentlich vorgenommen hatten. Wir haben Charakter und Leidenschaft gezeigt, aber das war nicht genug. Jetzt müssen wir leider nach Hause fahren, und das ist ziemlich hart.

Du hast eure Nervosität angesprochen. War das heute der entscheidende Grund dafür, dass Spanien das Spiel heute nicht gewinnen konnte?

Gonzalo Perez de Vargas:

Nun ja, in den Phasen, in denen wir besser gespielt haben, wie in der zweiten Halbzeit, schaffen wir es, in Führung zu gehen und Ruhe ins Spiel reinzubekommen, aber das war heute über weite Strecken nicht der Fall. Es gab sehr viele Chancen, und die Uhr tickte und wir konnten uns keine Ruhepausen gönnen. Am Ende haben wir viel von unserer Klarheit verloren. Wir hatten unsere Chancen, konnten sie aber heute nicht nutzen.

Wenn du jetzt nochmal auf eure gesamte Vorrunde zurückblickst, wie bewertest du die Leistung deiner Mannschaft insgesamt bei diesem Turnier?

Gonzalo Perez de Vargas:

Zwischen den drei Spielen gibt es große Unterschiede. Das erste war in vielen Aspekten des Spiels wirklich schlecht, vor allem in der Verteidigung und im Torwartspiel. Das zweite Spiel war viel besser, aber der Gegner war auch nicht auf dem höchsten Niveau. Und heute war es ein enges Spiel, das so oder so hätte ausgehen können. Wir sind nicht so stolz auf unsere Leistung. Wir sind stolz auf die Einstellung und den Kampfgeist, den wir am Ende gezeigt haben, aber das war nicht genug.