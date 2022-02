Gonsenheim ist durch und schießt Mülheim-Kärlich in die Abstiegsrunde

Weitere Entscheidungen sind an diesem Wochenende in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord gefallen. Der SV Gonsenheim ist nun endgültig in der Aufstiegsrunde dabei, die SG Mülheim-Kärlich und die Sportfreunde Eisbachtal müssen hingegen um den Klassenerhalt spielen.

Die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar biegt auf die Zielgerade ein. Mittlerweile ist sie am 21. Spieltag angelangt. Ein Teil des Spieltages ging bereits am vergangenen Wochenende über die Bühne.

Drei weitere Partien standen am Samstag auf den Programm. Mit einem 3:0 über die ersatzgeschwächte SG Mülheim-Kärlich beseitigte dabei der SV Gonsenheim letzte Restzweifel an Aufstiegsrunde und Klassenerhalt. Der Sieg wurde in dieser Höhe schon in Durchgang eins herausgeschossen. Ischdonat stellte dabei schon früh nach einer Ecke mit dem 1:0 die Weichen auf Sieg (2.) und netzte kurz vor der Pause auch noch freigespielt zum 3:0 (45.). Zwischenzeitlich hatte Daya nach einem Solo das 2:0 besorgt (32.). Gonsenheim hatte auch die restliche Spielzeit über das Geschehen aus einer sicheren Defensive heraus im Griff und hätte das Ergebnis auch noch deutlicher gestalten können. Mülheim-Kärlich hat es mit dieser klaren Niederlage wohl erwischt - selbst bei einem Sieg am letzten Spieltag gegen Karbach sind die Chancen nur mehr theoretischer Natur. Sollte TuS Koblenz am letzten Spieltag gegen die Reserve des FC Kaiserslautern gewinnen, müsste Mülheim-Kärlich sechs Tore gegenüber Koblenz aufholen.

Der TSV Emmelshausen sammelte hingegen drei wichtige Zähler für die kommende Aufgabe Klassenerhalt. Mit einem 2:1-Erfolg bei den Sportfreunden aus Eisbachtal kann der TSV vorerst die Rote Laterne an Bingen abgeben. Für die Sportfreunde heißt das, dass sie nun ebenfalls sicher in der Abstiegsrunde ran müssen. Matchwinner für Emmelshausen war dabei Goalgetter Iljaz Gubetini mit seinen zwei Treffern (45.+1/83.). Olbrich konnte kurz vor dem Ende nur mehr per Strafstoß auf 1:2 verkürzen (88.).

Derweil gewann der FV Engers mit 2:1 bei Blau-Weiß Karbach und schnappt sich so auch Rang zwei von den Blau-Weißen. Die Entscheidung fiel hier spät, zur Pause stand noch ein 0:0 auf der Anzeigentafel. Besonders sehenswert: Das 1:0 durch Stieffenhofer per Fallrückzieher (50.). Kneupers 2:0 ging eine Standardsituation voraus (85.). Peuter profitierte bei seinem 1:2-Anschlusstreffer drei Minuten später noch von nachlässiger Abwehrarbeit des FVE, bei diesem Stand blieb es aber. "Der Sieg geht so in Ordnung", bilanzierte Engers-Coach Watzlawik nach der Partie.

Hassia Bingen und Alemannia Waldalgesheim beschließen den Spieltag dann am Mittwochabend.