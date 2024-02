Gondorf macht im Sommer Schluss

Die Zukunft von Jerome Gondorf ist geklärt: Der 35-jährige Mittelfeldspieler des Karlsruher SC beendet im Sommer seine Karriere. Das gab der Klub am Sonntag bekannt. Er wolle auf seinen Körper hören und sich mehr der Familie widmen, sagte Gondorf in einem Video des Vereins. Tags zuvor hatte KSC-Sportchef Sebastian Freis in einem Sky-Interview noch gesagt: "Wir haben mit ihm schon einige Gespräche geführt, und da müssen wir schauen, in welche Richtung sich das entwickelt."