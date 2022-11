Gondorf kann KSC "natürlich kein Kompliment machen"

In Kaiserslautern ging die KSC-Krise in die nächste Runde. Nach der Derby-Pleite zeigte sich Jerome Gondorf ratlos.

KSC-Kapitän Gondorf musste gegen Kaiserslautern die sechste Pflichtspielpleite in Serie hinnehmen. IMAGO/Eibner

Ein Wendepunkt hätte das Südwest-Derby beim 1. FC Kaiserslautern für den Karlsruher SC nach fünf Pflichtspielpleiten werden sollen. Nach dem 0:2 auf dem Betzenberg ist jedoch nicht nur der Ansatz eines Turnarounds ausgeblieben, sondern die Krise um ein Kapitel reicher geworden. "Wir probieren alles, um in die Punkte zu kommen, aber es soll gerade irgendwie nicht sein", resümierte KSC-Kapitän Jerome Gondorf ratlos bei "Sky".

Ratloser Gondorf macht keine Vorwürfe

Dabei hatten sich die Badener erneut nicht schlecht präsentiert. Über weite Strecken hatte das Team dem FCK den Schneid abgekauft, in der ersten Hälfte auch ein Plus an Torchancen erspielt, weshalb Gondorf erkannte: "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen." Positiver wollte der Mittelfeldakteur dann aber nicht werden: "Ich kann ihr natürlich auch kein Kompliment machen nach einer erneuten Niederlage."

Du spielst 90 Minuten auf ein Tor, ohne größere Torchancen zu kreieren. Christian Eichner

Komplimente machte auch Trainer Christian Eichner keine. Der 39-Jährige hatte "das Spiel, das wir erwartet hatten" gesehen: "Du spielst 90 Minuten auf ein Tor, ohne größere Torchancen zu kreieren. Die wenigen Chancen haben wir nicht genutzt", leitete er zum Knackpunkt der Partie über: Der Effizienz, die für Eichner bei den Roten Teufeln kaum hätte größer sein können: "Du bietest dem Gegner in jeder Halbzeit genau eine Situation an und da ist der Gegner brutal effektiv." Somit sei der Sieg des FCK schlussendlich auch verdient gewesen.

Die Ansatzpunkte für den Karlsruher SC sind vor dem letzten Spiel der Hinrunde gegen den FC St. Pauli am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) also klar: Effizienter müssen sie werden, die mentale Hürde überwinden, die zwischen ihnen und dem erlösenden Dreier steht. Gelingt dies nicht, könnte es in der engen Tabelle ein unangenehmer Winter für die Badener werden.