Goncalo Ramos fällt meisterhaft - VAR schenkt PSG Elfmeter in der Nachspielzeit

Ligue 1 - Highlights by DAZN 25.02.2024

4:35Ein äußerst schmeichelhafter Elfmeter in der der Nachspielzeit rettet Paris Saint Germain ein 1:1 gegen Stade Rennes - Goncalo Ramos blieb cool vom Punkt. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit durch ein tolles Solo von Amine Gouiri in Führung gegangen.