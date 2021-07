Gomez zurück auf der Bildfläche: Amazon nennt weitere Details zur Champions-League-Übertragung

Drei Wochen vor der ersten Sendung hat Amazon im Rahmen eines Medien-Events über die anstehenden Champions-League-Übertragungen informiert und das Expertenteam präsentiert.

Die Rechte für insgesamt 16 Spiele hatte sich Amazon bereits 2019 gesichert, bereits in der finalen Play-off-Runde der Qualifikation Mitte August wird der Streamingdienst Prime Video erstmals eine Partie live übertragen. In der Gruppenphase, soviel stand bereits fest, wird Amazon jeden Dienstag die Partie einer deutschen Mannschaft übertragen. In den späteren Runden können abhängig von der Auslosung und dem Abschneiden der deutschen Teams auch andere Top-Partien gezeigt werden.

Wie Alex Green, Geschäftsführer von Prime Video Sports EU, am Dienstag mitteilte, werden alle Spiele in Ultra HD zu sehen sein, Zuschauer können neben der Kommentar-Spur auch eine Audio-Option mit der Stadion-Atmosphäre wählen.

Benesch und Krebs als Moderatoren dabei

Außerdem soll ein Reporter beim nicht übertragenen Spiel mit deutscher Beteiligung vor Ort sein. Eine Konferenz wird auf Prime Video jedoch nicht zu sehen sein, stattdessen wird im Anschluss an die Live-Übertragung noch eine in Köln produzierte Highlight-Show ausgestrahlt. Moderiert wird sie von Annika Zimmermann (ehemals ZDF-"Morgenmagazin") oder der Moderatorin und ehemaligen Bundesligaspielerin Shary Reeves. Beide werden auch als Field-Reporterinnen im Einsatz sein. "Wir wollten ein diverses Team haben, das die Vielfalt der deutschen Fan-Gemeinde widerspiegelt", erklärte Green.

Moderieren für Amazon Prime Video die Champions League: Annika Zimmermann, Sebstian Hellmann und Shary Reeves. Amazon/Chrstian Hartlmaier

Einen Teil der Namen dieses Teams hatte Amazon bereits im Juni bekanntgegeben, am Dienstag teilte das Unternehmen außerdem mit, dass Sebastian Benesch und Jan Krebs als Moderatoren für den Streamingdienst im Einsatz sein werden. Die Präsentation des Live-Spiels übernimmt Sebastian Hellmann, das Kommentatoren-Duo besteht aus Jonas Friedrich und Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes.

Gomez kehrt zurück auf die Bildfläche

Zum Experten-Team gehört neben Matthias Sammer, Kim Kulig und Wolfgang Stark auch Mario Gomez. Um den langjährigen Nationalspieler war es nach seinem Karriereende 2020 ruhig geworden. "Ich habe mich bewusst zurückgezogen und viel Zeit mit der Familie verbracht", erklärte der 36 Jahre alte Gomez nun. "Nach vielen Hintergrundgesprächen weiß ich nun, in welche Richtung es gehen wird und bin guter Dinge, dass viel Spannendes auf mich zukommen wird."

Sammer, derzeit externer Berater bei Borussia Dortmund, kehrt nach seinem Engagement bei "Eurosport" wieder zurück auf den Bildschirm. Detaillierte Taktik-Analysen wie damals soll es nun bei Amazon aber nicht geben. "Das war für zwei Jahre gut, aber das reicht dann auch", machte Sammer klar. "So hätte ich das nicht noch mal gemacht, das war von vornherein klar. Wir wollen auf den Punkt herausfinden, was entscheidende Merkmale eines Spiels sind. Das kann taktisch sein, aber auch andere Aspekte betreffen."

Die restlichen 137 Spiele der Königsklasse überträgt der Streamingdienst DAZN, der außerdem Konferenzen anbietet. Sky scheidet nach 21 Jahren aus der Live-Übertragung aus. Das Rechtepaket ist bis zum Ende der Saison 2023/24 gültig.

