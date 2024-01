Gomez bestätigt Werner-Leihe zu den Spurs

De Anzeichen auf einen Wechsel von Timo Werner zurück in die Premier League verdichten sich immer mehr - nun hat selbst Mario Gomez, seines Zeichens Technischer Direktor bei Red Bull Soccer, die bevorstehende Leihe des 27-Jährigen zu Tottenham Hotspur bestätigt und als "Win-Win für alle" bezeichnet. "Deutschland profitiert davon. Wir profitieren davon, weil wir einen Spieler ins Laufen kriegen. Er wird regelmäßig spielen, das ist das, was Tottenham uns vermittelt hat", erklärte Gomez bei "Sport1". Werner will sich bei den Spurs für die Heim-EM empfehlen, in der Bundesliga spielte er in der Hinrunde unter Trainer Marco Rose nur zweimal von Beginn an.