Golz: "Von den vier Spielen müssen wir vier gewinnen"

Rot-Weiss Essen hat im Nachholspiel beim 1. FC Saarbrücken 1:1 gespielt - für Cheftrainer Christoph Dabrowski ein Punktgewinn im Kampf um den Aufstieg. Torhüter Jakob Golz gibt sich kämpferisch.

Früh war RWE im Nachhol- und Verfolgerduell beim FCS in Führung gegangen. Das 1:0 durch Sascha Voelcke konnte der Revierklub allerdings nicht über die Zeit bringen. "Meine Mannschaft war in der ersten Hälfte sehr intensiv und aktiv. Der Druck in der zweiten Halbzeit von Saarbrücken war viel größer", beschrieb Christoph Dabrowski die zwei Phasen des Spiels bei "MagentaSport". Doch ähnlich wie beim 2:0-Sieg in Mannheim vor wenigen Tagen hatte sein Team wieder "eine super Verteidigungsmentalität" gezeigt und sich leidenschaftlich für den Punktgewinn aufgeopfert.

Auch wenn Dabrowski offensiv einige unsaubere Aktionen bei seinem Team bemängelte, insgesamt zeigte sich der Ex-Profi mit dem Auftritt zufrieden. "Am Ende haben wir mit dem Nachholspiel einen Punkt gut gemacht. Wir sind voll im Rennen", sagte der 45-Jährige mit Blick auf die Drittliga-Tabelle, in der sein Team auf Rang fünf, drei Zähler hinter dem Relegationsrang notiert ist. Der Traum von der Zweitliga-Rückkehr lebt damit weiter. "Die Hafenstraße darf natürlich träumen. Das habe ich schon beim letzten Spiel gesagt", so Dabrowski - allerdings im Wissen, dass sich der Kampf um den Aufstieg zuspitzt und gleich einige Teams noch Chancen haben.

Etwas zurückhaltender ordnete Torhüter Jakob Golz darum auch das Remis ein: "Wir hätten gerne mehr gehabt." Für den 25-Jährigen ist klar, dass sich der Traum von der 2. Liga nur erfüllt, wenn Essen in den verbleibenden vier Spielen maximal Vollgas gibt. "Von den vier Spielen", so Golz, "müssen wir wahrscheinlich vier gewinnen." Auch Dabrowski erklärt vor dem anstehenden Heimspiel gegen Ingolstadt (Sonntag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker): "Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und dann gucken wir, was dabei rumkommt."