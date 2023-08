Golz gegen den HSV: "Mein wahrscheinlich größtes und emotionalstes Spiel"

Erster Pokaleinsatz - und das gegen den Ex-Verein: Für Essens Jakob Golz (24) ist das bevorstehende Pokalspiel gegen den HSV ein absolutes Highlight.

Die großen Pokalspiele beziehungsweise -erfolge von Rot-Weiss Essen liegen weit in der Vergangenheit. 1953 war RWE mit einem 2:1 im Finale gegen Alemannia Aachen Pokalsieger geworden, im Jahr 1994 gelang immerhin noch einmal der Einzug ins Endspiel, das Werder Bremen aber für sich entschied (1:3).

In der neuen DFB-Pokal-Saison steht in der 1. Runde nun direkt ein namhaftes Duell an - und für einen ist es schon jetzt ein ganz besonderes: Essens Stammkeeper Jakob Golz steht am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen seinen Ex-Verein HSV im Tor und damit vor seinem "wahrscheinlich größten und emotionalsten Spiel".

"Durch die vielen Jahre im Nachwuchs des HSV habe ich einen besonderen Bezug zum Verein", sagt der gebürtige Hamburger, dessen Vater Richard Golz (55) von 1985 bis 1998 beim HSV zwischen den Pfosten stand und insgesamt 314 Pflichtspiele für die Profis bestritt.

Rückhalt und Feedback von der Familie

Wie so oft wird die gesamte Familie am Sonntag an der Hafenstraße auf der Tribüne sitzen, um die Daumen zu drücken. "Mein Papa schaut sich jedes Spiel an, sehr häufig auch im Stadion", sagt der 24 Jahre alte Golz. "Da sprechen wir über meine Leistungen. Aufgrund seiner großen Erfahrung fallen ihm einige Dinge auf. Diese Hinweise helfen mir sehr."

Jetzt im ausverkauften Stadion gegen meinen Ex-Verein meinen ersten Pokaleinsatz zu bestreiten, wird definitiv ein Highlight. Jakob Golz

Als RWE in der Saison 2020/21 - damals noch als Viertligist - im DFB-Pokal erst im Viertelfinale an Kiel (0:3) scheiterte, war Golz zwar als Nummer 2 hinter Daniel Davari schon dabei, aber nicht mittendrin. "Es war herausragend, in meiner ersten DFB-Pokal-Saison den Einzug ins Viertelfinale mitzuerleben, auch wenn damals wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen waren", erinnert sich der junge Keeper. "Jetzt im ausverkauften Stadion gegen meinen Ex-Verein meinen ersten Pokaleinsatz zu bestreiten, wird definitiv ein Highlight."

So lange wie möglich die Null halten

Die Traditionsklubs stehen sich übrigens bereits zum sechsten Mal im DFB-Pokal gegenüber. In der Spielbilanz steht es 3:2 für den HSV - die Essener hoffen natürlich darauf, am Sonntag auszugleichen.

"Wir wollen möglichst wenig zulassen, den HSV zu Fehlern zwingen. Es gilt umso mehr, im Abschluss besonders konsequent zu sein", fordert Golz und nimmt dabei auch sich selbst in die Pflicht: "Wenn wir lange die Null halten, kann vieles möglich sein."