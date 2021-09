Goller will torgefährlicher werden

Im Sommer kam Benjamin Goller von Werder Bremen als Leihgabe zum SV Darmstadt 98. Es ist bereits die vierte Profistation des 22-Jährigen. Tempo und Dribbling sind die Stärken des Flügelstürmers. Aber er weiß auch um seine Schwächen.

Im letzten Spiel gegen Hannover 96 musste Benjamin Goller zur Pause in der Kabine bleiben. Im ersten Durchgang habe er ein paar unglückliche Szenen gehabt, sagte Trainer Torsten Lieberknecht, fügte aber mit größter Hochachtung an: "Der dreht immer am größten Rad, ist nur im Vollsprint unterwegs und will alles im höchsten Tempo machen."

Auf dieser Erklärung kann der 22 Jahre alte Flügelstürmer aufbauen: "Ich gebe immer 100 Prozent", sagt er. "Dann ist man halt mal platt, kommt früh raus. Aber wenn man 100 Prozent gegeben hat, kann man sich auch keinen Vorwurf machen."

Ärger über Stockfehler und schlechte Pässe

Dass er noch Defizite hat, weiß der ehemalige U-20-Nationalspieler, der bis zum Saisonende von Werder Bremen ausgeliehen ist: "Ich muss an meiner Torgefährlichkeit und am letzten Pass arbeiten, bessere Entscheidungen treffen, wenn ich mit dem Ball auf die Kette zugehe, und vielleicht einen Tick ruhiger agieren."

Mit Videoanalyse und vor allem durch Training versuche er, hier noch besser zu werden. "Natürlich ärgert man sich, wenn der letzte Pass schlecht kam oder ein Stockfehler drin war", sagt er. "Und dann versucht man eben, es beim nächsten Mal besser zu machen."

Für sein Alter hat der gebürtige Reutlinger schon einige Stationen auf dem Buckel: In der Jugend spielte er bei den Stuttgarter Kickers und beim FC Schalke 04. Von den Schalke-Profis ging es dann nach Bremen, die ihn zunächst nach Karlsruhe und nun nach Darmstadt ausliehen.

"So langsam spielen wir guten Fußball"

Der Start war mit zwei Niederlagen in der Liga und dem Aus im Pokal schwierig. Inzwischen habe sich die Mannschaft jedoch gefangen. "Wir haben zusammen gekämpft, die Mannschaft ist immer mehr zusammengewachsen und ich finde, so langsam spielen wir jetzt auch einen guten Fußball." Besonders habe sich ausgezahlt, dass man nun mit zwei Stürmern agiere. Davon profitierten auch die Flügelspieler. Trotzdem müssten auch die Offensivspieler nach hinten arbeiten. "Zur Defensivarbeit gehören elf Mann", sagt er.

Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen sieht Goller den Verein auf einem guten Weg. Auch für den gebürtigen Reutlinger läuft es recht gut. In allen sechs Spielen war er dabei, fünfmal stand er sogar in der Startelf. Nur für ein Tor hat es bislang noch nicht gereicht. Mit der Rückkehr der Flügelspieler Mathias Honsak und Erich Berko ist zuletzt allerdings auch der Konkurrenzdruck für Goller gestiegen.

Gollers Zukunft ist offen

Die Frage nach seiner eigenen Zukunft kommt für ihn zumindest zum aktuellen Zeitpunkt zu früh. "Jetzt bin ich hier in Darmstadt, ich fühle mich wohl in Darmstadt, und was in einem Jahr ist, kann ich heute noch nicht sagen", sagt er. "Fußball ist so schnelllebig, was ich in den letzten Jahren selbst erlebt habe. Wenn ich heute etwas sage, ist das vielleicht in zwei Monaten schon wieder ganz anders."

Doch obwohl Goller schon einige Stadien in Deutschland gesehen hat, steht am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock eine Premiere für ihn an. "Ich habe tatsächlich noch nie in Rostock gespielt", sagt er. "Das wird bestimmt ein heißes Spiel, weil die sehr aggressiv spielen und laute Fans im Stadion haben."