Goller feiert doppelt: Torhüter erhält Profi-Vertrag zum Geburtstag

Hertha-Keeper Tim Goller dürfte seinen 18. Geburtstag in bester Erinnerung behalten. Von seinem Arbeitgeber erhielt er einen Profi-Vertrag zur Volljährigkeit.

Tim Goller debütierte am Sonntag für die U 23 der Hertha in der Regionalliga Nordost. IMAGO/Matthias Koch

Damit bleibt dem Hauptstadtklub ein echtes Original treu. Nicht nur steht Tim Goller bereits seit der U 14 für Hertha im Kasten, der Schlussmann ist auch noch gebürtiger Berliner. Entsprechend groß dürfte die Freude beim großgewachsenen Torhüter sein, rechtzeitig zum Ehrentag seinen ersten Profi-Vertrag bis 2025 unterzeichnet zu haben.

Keeper überzeugt im Trainingslager und der U 23

Verbrieft ist indes die Freude auf Vereinsseite. "Tim zählt mit seinen konstanten Leistungen in den vergangenen Jahren zu unseren absoluten Top-Talenten", lobte Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport, den Youngster aus dem eigenen Nachwuchs, in dem er vorerst weiterhin Spielzeit sammeln soll. Am Sonntag debütierte der Stammtorhüter der U-19-Bundesliga-Mannschaft gegen den FC Carl Zeiss Jena für die U 23 der Blau-Weißen und blieb beim 1:0-Sieg prompt ohne Gegentor.

Bei den Profis hatte er sich schon vorher zeigen dürfen und in der Winterpause das Vertrauen erhalten, sich im Trainingslager in Florida zu beweisen. Anscheinend mit Erfolg. Denn der frisch gebackene 18-Jährige kam zu einem ersten Testspieleinsatz und wusste auch sonst zu überzeugen. "Die Teilnahme am Profi-Trainingslager in Florida und sein U-23-Debüt gegen Jena unterstreichen seine erfolgreiche Entwicklung“, attestierte ihm Bobic.