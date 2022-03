Golla und das große Wiedersehen

Der Lehrgang der deutschen Handball-Nationalmannschaft hat neben der Vorbereitung auf die WM-Play-offs auch was von Gesprächstherapie. Kapitän Johannes Golla sprach am Dienstag über das große Wiedersehen.

Über fünf Stunden saß Johannes Golla im Auto von Flensburg nach Kamen-Kaiserau, wo die deutsche Handball-Nationalmannschaft zu einem Lehrgang zusammengekommen ist. Viel Zeit, um sich Gedanken zu machen und die Corona-EM mit 18 Fällen nochmal Revue passieren zu lassen. "Wir hatten teilweise keine Möglichkeit, uns persönlich zu verabschieden", berichtete Golla auf einer DHB-Pressekonferenz am Dienstag. "Man hat zwar in der Bundesliga zwischendurch den einen oder anderen getroffen, aber in dem Rahmen ist es eine gute Möglichkeit, nochmal darüber zu reden und unsere Schlüsse zu ziehen."

Der Lehrgang zur Vorbereitung auf die WM-Play-offs gegen die Färöer im April mit den beiden Testspielen gegen Ungarn am kommenden Wochenende in Gummersbach und Kassel ist eine Art Neustart für Golla und Co. Wobei Golla das Positive hervorhebt: "Wir sind als Mannschaft ein großes Stück näher zusammengerückt. Wir haben gemeinsame Erlebnisse durchgemacht, das schweißt zusammen", meinte der 24-jährige Kreisläufer von der SG Flensburg-Handewitt. Für die Umstände sei es bei der EM gut gelaufen, aber: "Wir hätten natürlich gerne gesehen, wie es gelaufen wäre, wenn wir zusammengeblieben wären."

Neulinge zeigen Lust und Elan

Und auch jetzt musste schon wieder rotiert werden. Sebastian Heymann, Djibril M'Bengue, Philipp Weber und Kai Häfner mussten ihre Teilnahme absagen. Dafür nominierte Bundestrainer Alfred Gislason Mittelmann Juri Knorr und Linkshänder David Schmidt nach.

In Tim Zechel (Erlangen) und Veit Mävers (Hannover) lud Gislason zudem zwei Neulinge ein. "Sie kamen mit Elan und Lust her - und machen einen sehr guten Eindruck hier im Training. Sie werden uns sicher in den nächsten Jahren weiterbringen", meinte Golla.

Spieler integrieren, Sicherheit in die Abläufe kriegen, einen neuen Abwehrblock formieren - nur drei Punkte, die auf der To-do-Liste dieses Lehrgangs stehen. Schon am Wochenende soll die Arbeit der kommende Tage dann erste Früchte tragen. "Gegen Ungarn muss schon alles funktionieren, um die Spiele erfolgreich zu gestalten", unterstrich Golla.