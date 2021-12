Golla: "Dann werden wir auch nicht in der Vorrunde ausscheiden"

Die deutschen Handballer starten am Neujahrstag ihre EM-Vorbereitung. Das Team ist jung und unerfahren - will aber mit Willen und Euphorie überzeugen.

Die große Silvester-Sause fällt für Johannes Golla flach. Statt feucht-fröhlich das neue Jahr zu begrüßen, heißt es für den neuen Kapitän der deutschen Handballer diesmal Tasche packen und Kräfte bündeln. Denn schon am Neujahrstag beginnt für den Kreisläufer der SG Flensburg-Handewitt und seine Mitspieler die heiße Phase der EM-Vorbereitung.

"Das ist etwas Besonderes", sagt Golla vor der Reise nach Großwallstadt. Die Vorfreude auf die kommenden Tage und Wochen und sein erstes Turnier als Nachfolger des langjährigen Kapitäns Uwe Gensheimer ist dem neuen Anführer des DHB-Teams deutlich anzumerken.

In der unterfränkischen Provinz wird Bundestrainer Alfred Gislason der DHB-Auswahl in den kommenden Tagen den Feinschliff für die bevorstehende EM in der Slowakei und in Ungarn (13. bis 30. Januar) verpassen. Höhepunkte der Turnier-Vorbereitung sind zwei Testspiele am 7. und 9. Januar gegen Serbien.

"Wir müssen ein gutes Gefühl in der Mannschaft herstellen und den Zuschauern zeigen, dass wir sie euphorisieren, dass wir Spaß machen", sagt Golla: "Wenn wir das schaffen, dann werden wir bei der EM auch nicht in der Vorrunde ausscheiden."

Golla sieht "eine schöne Mischung"

Nach den Rücktritten (Gensheimer, Weinhold, Bitter) und Absagen (Pekeler, Wiede, Drux, Knorr, Groetzki) etlicher DHB-Stars werden nicht weniger als neun Turnier-Debütanten bis Samstagabend im Teamquartier in Großwallstadt eintrudeln. "Das ist eine schöne Mischung", sagt Golla, der selbst erst 24 Jahre alt ist.

Bange ist ihm nicht mit Blick auf den 19-köpfigen Kader - im Gegenteil. "Es sind Spieler dabei, die international erfahren sind und auch schon Erfolge gefeiert haben. Und auch Spieler, die ihr erstes Turnier spielen. Die Vorfreude und die Hoffnung, dass sich daraus etwas entwickelt, sind groß", so der kantige Kreisläufer.

Gislason brennt auf die knifflige Mission

Und auch Gislason verspürt mächtig Lust auf seine knifflige Mission. Seine völlig neu formierte Mannschaft werde "von sich reden machen können". Die nominierten Spieler hätten schließlich allesamt "die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen".

Mit Torhüter Andreas Wolff, den Rückraumspielern Julius Kühn, Kai Häfner und Simon Ernst sowie Kreisläufer Jannik Kohlbacher sind nur noch fünf Akteure dabei, die mit der DHB-Auswahl den EM-Titel 2016 gewannen. Im Fokus stehen diesmal vor allem junge, frische Kräfte.

Wenn wir es schaffen, dass alle Spieler ihre Leistung bringen, sind wir keine schlechte Handballmannschaft. Johannes Golla

So zählen die beiden Keeper Till Klimpke (23 Jahre alt) und Joel Birlehm (24) ebenso zu den Hoffnungsträgern wie die Rückraumspieler Julian Köster (21), Luca Witzke (22), Christoph Steinert (31), Sebastian Heymann (23) und Djibril M'Bengue (29). Auch die beiden Außen Lukas Mertens (25) und Lukas Zerbe (25) haben noch kein großes Turnier im A-Team absolviert.

"Wenn wir es schaffen, dass alle Spieler ihre Leistung bringen, sind wir keine schlechte Handballmannschaft und werden auch in jedem Spiel die Möglichkeit haben, um den Sieg mitzuspielen", sagt Golla. Nun gehe es aber erstmal darum, "dass wir uns über die Trainingswoche und die zwei Testspiele in eine einigermaßen gute Form bringen".