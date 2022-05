Golf-Star Woods mit schwacher dritter Runde

Der dritte Tag der 104. PGA Championship in Tulsa war nicht der Tag des Tiger Woods. Der 46 Jahre alte Golf-Superstar aus den USA spielte am Samstag auf dem schweren Par-70-Kurs im Southern Hills Country Club nur eine schwache 79er-Runde und wird damit in der Gesamtwertung weit zurückfallen.

Unter Schmerzen am Start: Tiger Woods. Getty Images